Ушел из жизни экс-заведующий кафедрой философии ПГНИУ Владимир Орлов

Вчера в возрасте 87 лет скончался известный пермский ученый, философ-марксист Владимир Орлов. О его смерти сообщил доцент кафедры философии Пермского государственного национального исследовательского университета Вячеслав Корякин.

Владимир Орлов - выпускник философского факультета Ленинградского государственного университета (сейчас СПбГУ). В Перми работает с 1957 года. Начинал научную карьеру ассистентом кафедры философии Пермского медицинского института. В 1958 году Владимир Орлов защитил в Ленинградском университете кандидатскую диссертацию «Особенности чувственного познания». С 1960 года работает в Пермском государственном университете. Через пять лет ученый защищает в ЛГУ докторскую диссертацию «Мозг и психика. Психофизиологическая проблема и её современное решение», став самым молодым на тот момент доктором наук в Пермском университете. С 1981 по 2017 годы возглавлял кафедру философии ПГНИУ.

Профессор Орлов является основателем научной школы «Пермская университетская школа научной философии». Под его руководством защищены 22 кандидатских и 13 докторских диссертаций. Сам ученый опубликовал более 350 работ. В том числе учебники по общей и социальной философии, по которым сегодня учатся студенты ПГНИУ.

Владимир Орлов сочетал работу в университете с участием в политической жизни региона и страны. Являлся членом бюро краевого комитета КПРФ. А в 1990-е ученый участвовал в выборах в Госдуму РФ по партийным спискам КПРФ.

Редакция "Ъ-Прикамье" приносит соболезнования родным и близким Владимира Орлова.

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