Транспортную безопасность проверили туфлями

Как стало известно “Ъ”, сотрудники УФСБ Чувашии решили проверить бдительность водителя автобуса, оставив в нем в качестве муляжа бомбы коробку с новыми туфлями. Нашли ее уже после условного взрыва, оштрафовав шофера, компанию, в которой он работает, и ее директора. Однако суд посчитал, что в действиях последнего не было состава административного правонарушения о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности.

Директор ООО «Автолайн» Владимир Ладин был оштрафован на 20 тыс. руб. управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу. Транспортный инспектор управления признал, что господин Ладин нарушил требования в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ). Предприниматель обжаловал штраф в суде Новочебоксарска. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 19 июля этого года сотрудники УФСБ Чувашии решили провести мероприятие по изучению эффективности антитеррористической защищенности автобуса «Автолайна», следовавшего по маршруту Атлашево—Химтехникум. Для этого в салоне автобуса чекист оставил муляж самодельного взрывного устройства. Не заметив закладку, водитель доехал до конечной остановки «Поселок Атлашево», где высадил всех пассажиров, включая учебного террориста. Затем, прождав пять минут, шофер осуществил посадку очередных пассажиров и выехал по маршруту в сторону Новочебоксарска.

Бесхозный пакет был обнаружен уже в дороге пассажиром, сообщившим о нем водителю автобуса. Последний, как установили чекисты, в нарушение требований федерального законодательства досмотр транспортного средства после высадки пассажиров не произвел, муляж СВУ не обнаружил, а после того как его все-таки нашли, эвакуацию пассажиров и «информирование» об этом уполномоченных подразделений органов ФСБ РФ и внутренних дел не произвел.

Господин Ладин, обжалуя решение надзорного органа, указал, что помимо него самого к административной ответственности за одно и то же нарушение были привлечены водитель и ООО «Автолайн». Между тем выяснилось, что, выявляя «недостатки в организации транспортной безопасности, создающие предпосылки для совершения акта незаконного вмешательства», сотрудник УФСБ оставил в автобусе всего лишь пакет, в котором находилась коробка с новыми туфлями. Пакет нашли в районе остановки «Управление отходами». Согласно инструкции по антитеррору первоначально водитель должен оценить забытые в салоне вещи «на предмет их подозрительности». Водитель, которому передали пакет, осмотрел его, однако никаких подозрений коробка с новой обувью не вызвала, поэтому пассажиров из автобуса он высаживать не стал. Дело в том, что в салоне этого и других автобусов «Автолайна» пассажиры практически ежедневно забывают личные вещи, в том числе сумки, зонты и телефоны, обращаясь затем в диспетчерскую. Открыв коробку, водитель нашел внутри новые туфли. Признаков СВУ, описанных в инструкции, они не содержали: провода из них не торчали, не было слышно и «тикания», свидетельствующего о часовом механизме. При этом сами туфли шофер из коробки не доставал, ограничившись их поверхностным осмотром. Между тем находчивые чекисты спрятали имитатор бомбы в носок одной туфли.

Господин Ладин в свою очередь представил документы, подтверждающие, что меры по организации транспортной безопасности в ООО «Автолайн» принимаются. В компании назначен сотрудник, который проводит соответствующее обучение водителей. Периодически проводится оценка уязвимости транспортных средств; разрабатываются планы обеспечения их безопасности и прочее.

Транспортный инспектор просил суд оставить штрафные санкции в силе, отмечая, что господин Ладин как директор ООО «Автолайн» несет ответственность за работу всего предприятия. Поэтому ссылка на назначение ответственного по транспортной безопасности не исключает его ответственности. При этом инспектор отметил, что меры транспортной безопасности в ООО «Автолайн» принимаются неполно и выборочно. Представители Приволжского управления Ространснадзора, МВД и УФСБ на проводимые в компании антитеррористические учения не приглашаются, что свидетельствует об их формальности.

Суд же решил, что участники проверки формально подошли к установлению состава правонарушения и квалификации противоправных действий должностного лица, что не соответствует требованиям законодательства об административных правонарушениях. Во всяком случае, в постановлении не было указано, какие именно действия для обеспечения транспортной безопасности господин Ладин как директор ООО «Автолайн» должен был совершить, но в итоге не выполнил. К тому же не было установлено место самого правонарушения: конечная остановка, где водитель мог найти учебную бомбу, но не сделал этого, или место обнаружения муляжа, где шофер должен был высадить пассажиров и вызвать силовиков, но не сделал и этого. В итоге постановление было отменено из-за отсутствия состава административного правонарушения. Обжаловать это решение надзор не стал.

Николай Сергеев