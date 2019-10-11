11 октября, пятница
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Stone Submarines выпустили психоделический клип совместно с певицей Manizha

Московская группа Stone Submarines представила видео на англоязычную композицию «All Rise», записанную совместно с певицей Manizha — кульминацией ролика становится ее появление в неожиданном амплуа. Сюрреалистичный клип рассказывает историю дорожного приключения на винтажном мустанге вдоль космических пейзажей, отсылающих к Южной Америке. Подстать гипнотическому видео и музыкальное сопровождение — отточенный нео-психоделический рок с заметным влиянием британской волны — стиль, ставший визитной карточкой Stone Submarines. «All Rise — своеобразный манифест, в котором мы говорим о том, что музыка — это универсальный язык, способный сплотить всех людей планеты вне зависимости от их политических взглядов, национальности и вероисповедания», — рассказывают Stone Submarines.

Трек All Rise вошел в дебютный альбом Stone Submarines, который доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках.

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