Stone Submarines выпустили психоделический клип совместно с певицей Manizha

Московская группа Stone Submarines представила видео на англоязычную композицию «All Rise», записанную совместно с певицей Manizha — кульминацией ролика становится ее появление в неожиданном амплуа. Сюрреалистичный клип рассказывает историю дорожного приключения на винтажном мустанге вдоль космических пейзажей, отсылающих к Южной Америке. Подстать гипнотическому видео и музыкальное сопровождение — отточенный нео-психоделический рок с заметным влиянием британской волны — стиль, ставший визитной карточкой Stone Submarines. «All Rise — своеобразный манифест, в котором мы говорим о том, что музыка — это универсальный язык, способный сплотить всех людей планеты вне зависимости от их политических взглядов, национальности и вероисповедания», — рассказывают Stone Submarines.

Трек All Rise вошел в дебютный альбом Stone Submarines, который доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках.