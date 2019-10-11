Осужденный за наркотики журналист «Звезды» освободился из колонии

Редактор соцсетей телеканала «Звезда» Андрей Евгеньев, осужденный в 2017 году за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, вышел на свободу. Об этом “Ъ” сообщил его отец Анатолий Евгеньев. Журналист в настоящее время находится дома.

Полицейские задержали Андрея Евгеньева в октябре 2016 года по подозрению в связи с наркоторговцем. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили задержавшие его сотрудники. По словам защиты, в отделении его избили, а протокол задержания оформили на несколько часов позже фактического лишения свободы.

В ноябре 2017 года Хорошевский суд Москвы приговорил Андрея Евгеньева к трем годам лишения свободы. 1 августа 2019 года Палехский районный суд Ивановской области отказал ему в условно-досрочном освобождении.

В отношении полицейских, задерживавших Андрея Евгеньева, с прошлого года расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В июне председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять на контроль расследование после незаконного задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Они (дела.— “Ъ”) как две капли воды похожи на дело Ивана Голунова, с той только разницей, что с Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко (студент, также осужденный за наркотики.— “Ъ”) отбывают тюремный срок»,— заявлял господин Соловьев.

Александр Тихонов, Ярославль