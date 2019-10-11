Во Флоренции в 97-й раз состоится главная выставка мужской моды в Италии Pitti Uomo. Как сообщают организаторы, специальным приглашенным гостем станет бренд Jil Sander. Флоренция для креативных директоров марки, супружеской пары Люка и Люси Мейер, — город знаковый. Здесь они познакомились, здесь же и представят мужскую осенне-зимнюю коллекцию 2020/21.

Люк и Люси Мейер возглавили Jil Sander в 2017 году. «Для нас показ во Флоренции — это честь и завершение определенного этапа. Мы впервые встретились здесь, но не могли и подумать, что вернемся в этот город с показом», — поделились дизайнеры. За плечами у Люси — работа в Louis Vuitton, Balenciaga и Dior, а у Люка — Supreme и OAMC.

Pitti Uomo 97 пройдет во Флоренции с 7 по 10 января 2020 года.