Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой в работе интернет-банка

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Клиенты жалуются, что не могут войти в систему или перевести деньги.

Сбои наблюдаются по всей России. По данным Downdetector, больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Челябинска.

«Был кратковременный, всего несколько минут, перерыв в работе мобильного приложения, в течение которого часть клиентов не могли проводить операции.— сообщили “Ъ” в пресс-службе Сбербанка.— Сейчас никаких ограничений на проведение операций нет. Приносим извинения клиентам, которые с этим столкнулись, и рекомендуем повторно провести операцию».