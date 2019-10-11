Челябинские рабочие создали петицию за возвращение крепостного права

Челябинское отделение горно-металлургического профсоюза России создало петицию на сайте Change.org с требованием легализовать крепостное право. В обращении говорится, что «низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод», поэтому нужно признать наличие неравенства между работниками и работодателями и на государственном уровне закрепить их отношения нормами крепостного права.

«Работник не может позволить себе свободы перемещения, ему сложно решиться на какое-то кардинальное изменение в собственной жизни. Да он даже на участие в каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав не согласится, так как всецело зависит от работодателя. Это, фактически и есть крепостное право!»,— заявляют авторы петиции. Обращение к депутатам Госдумы подписали 115 человек.

В поддержку петиции профсоюз снял видео с участием рабочих заводов Челябинской области. Герои ролика называют руководителей предприятий «барами», говорят, что директора «живут тяжело» и «все делают для своих крестьян». «Чего только для нас барин не сделает, и путевку платно в детский лагерь выделит, и зарплату на 2% проиндексирует»,— иронично замечает одна из участниц видео.