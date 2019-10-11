Бахаев и Смирнов начали знакомиться с материалами своего уголовного дела

Расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и директора рекламного агентства «Элефант» Михаила Смирнова находится в завершающей стадии. Фигуранты начали знакомиться с материалами следствия, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе челябинского СКР.

Информацию об этом подтвердили и адвокаты Антона Бахаева и Михаила Смирнова. «У нас сейчас стадия ознакомления с материалами уголовного дела. Следственные действия окончены. После этого дело поступает на проверку в прокуратуру, а потом, если прокурор посчитает, что оно может быть отправлено в суд, оно отправляется в суд», - рассказала адвокат господина Смирнова Наталья Казакова. Источники «Ъ-Южный Урал», знакомые с ходом следствия, говорят, что дело дойдет до суда к концу года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-замминистра Антона Бахаева, а также руководителя Агентства международного сотрудничества региона Ольгу Алейникову задержали 20 июля 2018 года по подозрению в хищении 3,8 млн руб., выделенных на подготовку и проведение Российско-Казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в ноябре 2017 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Господин Бахаев три месяца провел в следственно изоляторе, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Ольга Алейникова находится под подпиской о невыезде. Ее уголовное дело выделено в отдельное производство. Госпоже Алейниковой предъявлено обвинение по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), обвинение в мошенничестве снято.

В январе 2019 года по этому уголовному делу задержали директора рекламного агентства «Элефант» Михаила Смирнова, ранее проходившего свидетелем. В уголовном деле одновременно появилась ст. 291 УК РФ (дача взятки). Господин Смирнов также находится под домашним арестом.