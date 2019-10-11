Вышел первый трейлер масштабного волшебного кино-приключения «Серебряные коньки»

Фильм производства кинокомпании «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия 1» «Серебряные коньки» — это удивительная история, действие которой разворачивается в конце позапрошлого века. Однажды в сказочно прекрасном Петербурге встретились сын фонарщика и дочь сановника... Между их мирами — пропасть, но молодых людей объединит великая сила любви, и на пути к мечте они станут героями удивительных событий, встретят интересных людей и переживут немало опасных приключений.

Беспрецедентно сложные и масштабные съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с января по май 2019 года, причем большая часть работы проходила на замерзших реках и каналах Северной столицы. Сотни человек массовки, несколько сотен специально пошитых париков и костюмов, украшения старейшего ювелирного бренда Garrard, изготовленные по историческим образцам коньки, кареты, сани и автомобиль начала прошлого века, уникальные дворцовые интерьеры и фантастические декорации, трюки и погони, любимые актеры и новые лица — «Серебряные коньки» обещают стать незабываемым зрелищем для всей семьи.

Режиссер фильма, Михаил Локшин, признается: «Удивительно, что мы раньше никогда не видели в кино одновременно сказочный и исторически достоверный зимний Петербург конца XIХ века. Жизнь города тогда протекала на замерзших каналах и реках: на льду стояли рынки, работали “таксисты”, даже ипподром на Неве строили, есть потрясающие картины, которые это изображают. И такая Северная Венеция — очень увлекательная локация для кино!»

«Серебряные коньки» появятся во всех кинотеатрах страны в 2020 году.