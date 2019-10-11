Челябинца отправили в колонию на 19 лет за производство амфетамина

Челябинский областной суд признал 32-летнего жителя Челябинска виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном размере (п. «г» ч.4, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Его приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина производил у себя в квартире амфетамин и четыре вида других наркотиков, которые продавал через интернет. У него дома обнаружили химическое оборудование, лабораторную посуду, реактивы и кислоты. Также во время обыска было найдено 500 грамм наркотических веществ.

Подсудимый частично признал свою вину. Он настаивал, что наркотики изготавливал исключительно для личного употребления.

Мужчина был дважды судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, также он должен заплатить штраф в размере 400 тыс. руб.