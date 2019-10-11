С торгов продана недвижимость уфимского ресторатора Сергея Белкина в Акбердино

Предприниматель с московской пропиской Эдуард Харитонов купил на аукционе дом уфимского ресторатора Сергея Белкина в поселке «Акбердино виллэдж» Иглинского района Башкирии. Торги проводились в рамках процедуры реализации имущества господина Белкина, который был признан банкротом по требованию залового кредитора — Сбербанка. Площадь дома — 252 кв. м, в лот также входил земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. Сделка была совершена по начальной цене — 15,09 млн руб. Эдуард Харитонов оказался единственным участником аукциона.

На торги также выставлена квартира ресторатора на улице Гоголя в Уфе, автомобили Land Rover Freelander 2 и Nissan X-Trail. Первые торги по продаже квартиры за 11,48 млн руб. в сентябре не состоялись из-за отсутствия покупателей. Повторные назначены на 6 ноября. Цена лота снижена до 10,3 млн руб.

Требования Сбербанка в размере 228 млн руб. к предпринимателю возникли после того, как он привлек кредит на реконструкцию бывшего клуба «Аэросити» (он же — бывший ресторан «Тинькофф») на улице Ленина в Уфе.

В ресторанную группу «Лидер групп» Сергея Белкина входят рестораны и бары Morris, Sherlock Holmes, Irish pub Dublin, «Вино и сыр» и другие.

Эдуарду Харитонову принадлежат доли в компаниях «Трофи-Давлеканово», «Центр малоэтажного жилищного строительства», «Стройиндустрия» (ведет геологоразведочные и геофизические работы), «Афелия» (торгует промышленными химикатами), «Альфа» (управление недвижимостью).

Влада Шипилова