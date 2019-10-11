В Магнитогорске представят результаты первого этапа разработки боевого робота «Маркер»

НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск) и Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований продемонстрируют в Магнитогорске результаты первого этапа проекта по разработке робототехнической платформы «Маркер». Показ состоится 15-17 октября в рамках выездного заседания рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленной комиссии, сообщает пресс-служба Фонда.

В ходе первого этапа проекта созданы две гусеничные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Запуск обеспечивается в автономном режиме с платформы многочисленной группы БЛА, каждый из которых может выполнять задачи, как в составе группы, так и индивидуально. С применением платформы отрабатываются технологии автоматической прокладки маршрута и автономного управления движением в условиях городской застройки и на пересеченной местности.

«Автономность платформ обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется самыми современными нейросетевыми алгоритмами. Платформа получает полную осведомленность об окружающем пространстве на удалении более ста метров, что дает возможность своевременно корректировать движение под контролем оператора без его непосредственного вмешательства»,– говорится в сообщении фонда.