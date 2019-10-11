The Bell рассказал об участниках скандала со снятием более 5 млн рублей со счета Тинькофф

Гендиректор компании «Пегас» Виталий Бурлыкин, счет которого стал причиной скандала вокруг Тинькофф банка, несколько лет назад работал в парке в комнате смеха, выяснил The Bell, проанализировав переписку с его друзьями в социальных сетях.

9 октября блогер Михаил Жуховицкий в Facebook заявил, что у его друга — господина Бурлыкина — украли со счета юрлица Тинькофф банка более 5,3 млн руб. Деньги якобы сняли неизвестные физлица.

Тинькофф банк не отрицает выдачу денег физлицам, но утверждает, что это происходило по согласованию с владельцем счета. Банк отмечает много нестыковок в этой истории и считает, что у организации есть признаки фирмы-однодневки с номинальным директором. В «Тинькофф» называют аргументы о взломе дистанционного банковского обслуживания «несостоятельными».

По данным The Bell, Виталий Бурлыкин окончил девять классов, работал в Ступино в комнате смеха в местном парке и несколько лет назад переехал в Москву. В переписке с другом в соцсетях, которая есть у издания, он не отрицал, что был номинальным директором фирмы, и интересовался, не лишат ли его свободы после этой истории.

The Bell также рассказал о людях, которые якобы сняли деньги со счета. Одна из них — Людмила Коновалова. Она живет в Москве, ее знакомые утверждают, что она испытывала нужду в деньгах и часто брала в долг. Второе физлицо — Максим Романов. Он живет в деревне Руднево в Новой Москве и работает на стройках, утверждает издание. Автор поста в Facebook господин Жуховицкий ранее предъявлял претензии к материалу Life.ru, где его называли криптовалютным инвестором, который занимается организацией финансовых пирамид.