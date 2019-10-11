В Кургане на два дня отключили воду

Полностью прекращена подача воды в Кургане, а также микрорайонах Увал, Черемухово, Тополя, Путейский, поселке Юргамыш и селе Кетово. Это произошло из-за плановой остановки Арбинских водоочистных сооружений, сообщает пресс-служба администрации регионального центра. Коммунальный службы проводят ремонт и модернизацию водовода.

Остановка Арбинских сооружений продлится до 24:00 часов 12 октября, с этого момента вода начнет поступать в трубы. Однако нормальное водоснабжение в центре Кургана, в поселке Юргамыш, в селе Кетово, в микрорайонах Увал, Черемухово, Тополя и Восточный власти обещают восстановить только к 12 дня 13 октября. А в микрорайоне Рябково, поселке Карчевская роща, поселке Путейский и на станции Галкино привычный напор воды будет только к 24:00 13 октября.

Прокуратура Курганской области начала проверку по факту отключения Арбинских водоочистных сооружений. К надзорным мероприятиям подключили государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.