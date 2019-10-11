В ряде районов Курганской области снизились тарифы на тепло после технического аудита

В Курганской области технический аудит позволил снизить тарифы на тепловую энергию для населения в ряде муниципалитетов. Соответствующее поручение департаменту государственного регулирования цен и тарифов региона ранее дал губернатор Вадим Шумков, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

В результате работы региональных чиновников с ООО «Газпром межрегионгаз Курган» были снижены оптовые цены на природный газ, что, в свою очередь, позволило сократить тарифы на тепло для населения. В результате подешевели услуги теплоснабжающих организаций: ООО «ТермоГаз» (Варгашинский район), «Теплодар» и «Уют» (Кетовский район), «Современные коммунальные системы» (Шадринский район), «Долговский теплосервис» и «Кособродский тепловодоканал» (Карагапольский район), «Гарант» и «Коммунальщик» (Катайский район), «Арабика» (Юргамышский район) и «Гефест» в Шадринске.