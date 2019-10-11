В Челябинске ввели в эксплуатацию один из домов застройщика Сребрянского

Фонд социальной поддержки дольщиков и заемщиков (учрежден АО «ЮУ КЖСИ», принадлежит правительству Челябинской области) сдал в эксплуатацию проблемный дом на улице Работниц. Объект строила одна из компаний холдинга «Серебряный ключ» Александра Сребрянского, 54 дольщика с 2016 года ждали ключи от своих квартир, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Дом на улице Работниц стал вторым долгостроем, завершение которого профинансировал фонд ЮУ КЖСИ. Ранее в Челябинске на его средства заселили первую очередь жилого комплекса «Бриз» на набережной Миасса.

Предприниматель Александр Сребрянский, который управлял группой компаний «Серебряный ключ» во время заключения договоров с дольщиками, в 2018 году был арестован за мошенничество в особо крупном размере. Всего с 2017 года в отношении бизнесмена было возбуждено несколько дел по фактам хищения средств более тысячи дольщиков при возведении 22 объектов в Челябинске и Копейске. Уголовные дела объединены в одно производство. Господин Сребрянский находится в следственном изоляторе.