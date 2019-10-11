Dyson отказался от выпуска электромобилей

Компания Dyson, выпускающая бытовую технику, отказалась от выпуска электромобилей, о чем сообщил основатель фирмы Джеймс Дайсон.

«Автомобильная команда Dyson разработала великолепный электрокар, будучи неординарной в своем подходе и при этом оставаясь верной нашей философии. Однако несмотря на то, что мы работали с полной самоотдачей, мы не видим возможности сделать данный проект коммерчески рентабельным. К сожалению, найти покупателя для этого проекта нам пока не удалось. Совет директоров компании Dyson принял очень сложное решение о закрытии автомобильного проекта, — пояснил господин Дайсон. — Это не является следствием неудачных разработок или ошибок команды, для которой эта новость станет очень тяжелой. Их достижения были невероятны, учитывая масштабность и сложность проекта. Компания Dyson продолжит вкладывать запланированные инвестиции в размере 2,5 млрд в разработку новых технологий и развитие технологического института инжиниринга Dyson. Мы продолжим развивать другие наши глобальные проекты в Малмсбери, Халлавингтоне, Сингапуре. Мы также сфокусируемся на разработке твердотельных аккумуляторных батарей и других фундаментальных направлений».

Напомним, Dyson планировал в 2021 году вывести на рынок первый электромобиль собственного производства, а затем постепенно расширять линейку моделей и число выпускаемых машин.