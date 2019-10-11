Рассмотрение спора о техническом этаже по Промышленной, 33 в Краснодаре перенесено

В Краснодарском краевом суде перенесены слушания о принадлежности 17-го этажа в многоквартирном доме по ул. Промышленная, 33. Апелляционная инстанция прислушалась к доводам истцов, которые заявили, что не все жители участвовали в рассмотрение дела в суде первой инстанции из-за того, что не знали об этом разбирательстве. Теперь эти люди подали свои апелляционные жалобы на вердикт вместе с ходатайством о восстановлении срока давности. Также поступило заявление о переносе заседания со стороны ответчика Юрия Сапонова, который оказался болен. Следующее заседание назначено на 12 ноября.

До отложения дела житель дома Михаил Волкодав заявил ходатайство об отводе судей Гончаровой и Комбаровой. Они ранее рассматривали другие иски жильцов с Промышленной, 33 к собственникам 17-го этажа и вынесли вердикты в пользу последних. Например, было отменено решение суда первой инстанции, признавшей правоту общего собрания жителей по поводу переизбрания правления ТСЖ «Покровское», в которое входит дом. По мнению людей, руководство товарищества не отстаивает интересы жильцов в их споре о принадлежности 17-го этажа. Как отметил на суде Михаил Волкодав, вердикт, вынесенный судьей Комбаровой по этому делу, якобы, может говорить о ее предвзятости . Однако сами судьи с этим не согласились и отказали в отводе.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», собственники квартир в доме по ул. Промышленной, 33 в Краснодаре пытаются через суд вернуть в общедомовую собственность помещения в верхнем, 17-м этаже здания. Спорную недвижимость застройщик продал частным лицам, чем, по мнению жителей, нарушил их права. Суд первой инстанции оказался не на стороне жителей. На днях Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Игоря Головкина. Он признался следствию, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые. Бывший чиновник избежал наказания в связи с истечением срока давности.

Андрей Ульченко