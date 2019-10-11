Владимир Путин объявил о проведении спортивных игр БРИКС в Челябинске

Президент России Владимир Путин объявил о проведении спортивных игр стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) в Челябинске в 2020 году на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде 10 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

«Россия уже инициировала проведение игр стран Содружества Независимых Государств – первые Игры пройдут в Казани в августе 2020 года. Мы поддержали также идею организации спортивных игр БРИКС, они тоже состоятся в следующем году в нашем городе Челябинске на Урале»,– заявил президент.

Пресс-служба министерства спорта Челябинской области уточняет, что игры пройдут в третьей декаде июня. Более 500 спортсменов в возрасте 15-22 лет из пяти стран будут состязаться по шести видам спорта – бокс (мужской), волейбол (женский), баскетбол 3х3, самбо, ушу, настольный теннис. Всего будут разыграны 48 комплектов наград.

Напомним, в июле этого года Владимир Путин принял решение перенести саммиты ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в 2020 году в Челябинске, в Санкт-Петербург.