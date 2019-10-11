В Магнитогорске объявили торги на снос недостроенной таможни за 20 млн рублей

Министерство имущества Челябинской области объявило электронный аукцион на снос недостроенного здания таможни на улице Грязнова. Начальная цена контракта – почти 20 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее земельный участок под недостроем площадь 8 тыс. кв. м по поручению президента РФ Владимира Путина передали региону из госказны для строительства многоквартирного жилого дома с последующим предоставлением квартир социально незащищенным категориям граждан.

Площадь недостроенного здания таможни на участке составляет 2 238 кв м. Работы по демонтажу должны быть завершены до 1 декабря этого года. После сноса здания земельный участок передадут в муниципальную собственность.