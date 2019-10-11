Прокуратура проводит проверку из-за отключения тепла в Верхнем Уфалее

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил провести проверку по факту отключения теплоснабжения в Верхнем Уфалее из-за аварии на сетях. Ситуация в городе будет находиться на контроле у прокуратуры до устранения неполадок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отопление в микрорайоне Никельщиков в Верхнем Уфалее, по информации на сайте администрации города, было отключено из-за аварии на теплотрассе по улице Ленина 8 октября. Сообщалось, что ремонтные работы были завершены вечером 10 октября.

В конце сентября Верхний Уфалей на несколько дней оставался без воды. Перебои с водоснабжением наблюдались с 21 по 26 сентября в центральной части города из-за того, что вышел из строя насос на водозаборной скважине. Был подключен резервный, но он тоже сломался. Временно были установлены два новых насоса, но их мощности не хватало, чтобы доставлять воду на верхние этажи жилых домов. В ночь на 26 сентября в Верхнем Уфалее установили и запустили новый насос высокой мощности, благодаря которому водоснабжение в городе начало восстанавливаться.

Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова получила прокурорское представление из-за допущенных коммунальных аварий, которые нарушили интересы жителей города.