Директора топливной компании будут судить за сокрытие 15 млн рублей от налоговой

Нязепетровский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора ООО «Башкирские нефтепродукты», обвиняемого в сокрытии более 15 млн руб. от налоговых органов (ч.2 ст.199.2 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия, житель Челябинска, являясь учредителем и директором компании, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам, с мая по декабрь 2018 года скрыл более 12 млн. рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности. Руководитель компании получал от контрагентов векселя Сбербанка РФ вместо денег, а также заключал договоры цессии, в соответствии с которыми долги партнеров, перечислялись на счет другого юридического лица.

В ходе расследования уголовного дела с «Башкирских нефтепродуктов» взыскано более 13 млн руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нязепетровский районный суд Челябинской области. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.