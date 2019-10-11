Минобороны опубликовало документы о Рижской операции

Министерство обороны России разместило на сайте рассекреченные исторические документы из своего Центрального архива о военных действиях СССР против немецких войск в Риге в 1944 году. Размещение приурочили к 75-летию освобождения столицы Латвии от немецких войск.

На сайте опубликовали журналы боевых действий, политдонесения, наградные документы, а также газетные материалы. «В представленных архивных документах особое место занимают неопровержимые свидетельства варварства, чудовищных зверств и разрушений, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях»,— говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

На сайте размещена докладная записка в Главную военную прокуратуру Красной армии, где сообщается о лагере «смерти и ужаса» — концлагере в Саласпилсе. Опубликованы и документы от узников этого лагеря.

Минобороны также разместило информацию о применении машин-амфибий в ходе боевых действий. По данным журналов боевых действий, амфибии доставили на плацдарм более 3 тыс. человек, минометы, боеприпасы и продовольствие.