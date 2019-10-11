Пермский производитель соков за год получил чистый убыток в 45 млн рублей

ООО «Санфрут», пермский производитель соков, опубликовало отчетность за 2018 год. Согласно данным отчета, выручка ООО составила 3,2 млрд руб., что на 200 млн руб. ниже показателей 2017 года. При этом компания оказалась в убытке — 45 млн руб. против чистой прибыли в 147,8 млн руб. годом ранее.

При этом себестоимость производства за год осталась на прежнем уровне — 2,3 млрд руб., не увеличились коммерческие расходы (655 млн руб.), лишь на 10 млн руб.— до 118 млн руб. подросли управленческие расходы. Зато резко, в шесть раз за год, сократилась прибыль от продаж — с 300 до 50 млн руб.

Связаться с представителями ООО «Санфрут» не удалось.

«Санфрут-Трейд» выпускает соки «Красавчик», «Dario», «Фруктовый остров», «Правило вкуса» и напиток «Goon».

Компания принадлежит бывшим топ-менеджерам «Пермских минудобрений» Наиле Николаевой, Валерию Чупракову и Геннадию Шилову. Они владеют пакетами по 30% долей, гендиректор ООО Игорь Колпаков — 10% долей.