Глава Северо-Кавказского управления Ростехнадзора обвиняется в халатности на 93 млн руб.

Завершено расследование уголовного дела Тимофея Пана, руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Он обвиняется в халатности, в результате которой государству был причинен ущерб, превышающий 93 млн руб. (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, Тимофей Пан знал, что собственники обогатительной угольной фабрики ООО «Сулинуголь», расположенной в Новошахтинске Ростовской области, запустили производство, не получив лицензию государства на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов первого, второго и третьего классов опасности. Кроме того, следствием было установлено, что фабричные отходы производства четвертого класса опасности сбрасывались на землю и нанесли окружающей среде ущерб в размере свыше 93 млн руб. Следователи считают, что руководитель Северо-Кавказского управления Ростехнадзора не исполнил должностные полномочия, которые обязывали его приостановить незаконную работу фабрики по обогащению угля. Сообщается, что в ходе следствия был наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемого. Уголовное дело Тимофея Пана с обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

Отметим, что, по информации “Ъ”, фактическим владельцем ООО «Сулинуголь» является бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности донского полицейского главка Николай Гермашев. В феврале 2018 года региональное управление ФСБ возбудило в отношении полковника уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностных положений в личных целях). Чекисты полагают, что Николай Гермашев «прикрывал незаконные действия» обогатительной фабрики. Сейчас экс-полицейский обвиняется также в крупном мошенничестве в составе организованной группы и незаконном предпринимательстве (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 171 УК РФ). Согласно Kartoteka.ru, компания «Сулинуголь» принадлежит Мартиросу Богогозову (тесть господина Гермашева). Общество было зарегистрировано в 2004 году, тогда его владельцем была «Коал Майнинг инвестментс лимитед» (Кипр). Уставный капитал — 214 млн руб. Основной вид деятельности — добыча антрацита подземным способом. Мартиросу Богогозову также предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Олег Горяев, Ростов-на-Дону