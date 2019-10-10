Российским офшорам добавят анонимности

Сведения о собственниках компаний-резидентов острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский рядом с Владивостоком не будут публиковаться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такое положение содержится в поправках, подготовленных Минэкономразвития. По замыслу ведомства, мера защитит резидентов от возможных санкций. Пока в российских офшорах зарегистрировалось 12 компаний.

Как анонимность повлияет на привлекательность юрисдикций? Партнер FBK Legal Александр Ермоленко полагает, что предложение Минэкономразвития может заинтересовать бизнес, причем не только крупный. Но на настоящую анонимность ему рассчитывать не стоит. «Один из плюсов офшоров, помимо защиты активов и пониженного налогообложения, — это секретность владения, поэтому, конечно, это повышает привлекательность. Мера должна понравиться предпринимателям, среднему бизнесу, то есть, как правило, в тех же регионах предоставляются какие-то дополнительные плюсы.

Я думаю, что туда может прийти не только российский бизнес, но и иностранный, потому что во всем мире сейчас борются с этой закрытостью.

Приток инвестиций в целом благотворно влияет на экономику, и это, конечно, создает более благоприятный экономический фон. Но, зная нашу власть, я предполагаю, что речь не идет о том, что они действительно будут терпеть эту закрытость информации, так как, видимо, предполагают, что в случае чего смогут иметь доступ к данным. Такое, в принципе, может быть. У нас же в реестре недвижимости стали шифровать реальных владельцев после расследования по Чайке и его семье, такие прецеденты уже были»,— говорит Ермоленко.

По замыслу Минэкономразвития, анонимность будет обеспечена резидентам не только офшоров, но и территорий опережающего развития — таких в России более 80. Но в стране уже был опыт подобных послаблений, напомнил партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей, и о положительных результатах того эксперимента говорить сложно: «Такое уже было реализовано в Калмыкии. Все закончилось тем, что в итоге до сих пор вскрываются факты обналичивания денежных средств в огромных суммах, местечковое сокрытие капитала, чтобы не было социальной напряженности, потому что разрыв между бедными и богатыми сейчас огромный. Люди начнут все скрывать и прятать. Насколько это соответствует обязательствам, которые на себя приняла Россия в рамках ОЭСР и сотрудничества с FATF, оставим за скобками. У наших официальных лиц по этому поводу свое мнение».

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Первым резидентом российского офшора на острове Русский стал «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна. Позже на острове Октябрьский зарегистрировались семь компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

Григорий Колганов