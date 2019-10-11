Дольщиков сдвинули по карте

В Нижнем Новгороде сдвинуты сроки достройки ЖК «Квартал Европейский», возведением которого занимались обанкротившиеся структуры группы «Квартстрой». Достройка домов должна начаться в четвертом квартале 2019 года. В Фонде защиты прав дольщиков говорят, что решение о финансировании достройки ЖК будет принято только в конце ноября. ­Дольщики, ждавшие строителей в начале октября, планировали провести серию протестных пикетов во время визита Владимира Путина в Нижний Новгород, но правоохранительные органы убедили их этого не делать. ­Теперь владельцы квартир в недостроенных домах готовятся выйти на ­митинг.



Сроки достройки проблемного ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде сдвинуты на несколько месяцев, утверждают его дольщики. В соответствии с дорожной картой, подписанной заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко в конце апреля, решение о финансировании достройки проблемных жилых комплексов «Окский берег», «Новинки Smart City», «Квартал Европейский» и ЖК «На Гончарова» должно было принято до конца октября. До этого времени должны завершиться строительно-техническое обследование зданий и разработка проектной документации с прохождением ее государственной экспертизы. В четвертом квартале планировалось начать передачу имущества и обязательств новому застройщику для начала работ.

Напомним, при реализации дорожной карты по достройке жилья группы «Квартстрой» и проекта «Окский берег» в целом должны быть восстановлены права больше 5 тыс. обманутых дольщиков. На достройку домов в нескольких проблемных ЖК планируется направить 11,8 млрд руб., в конце июля строительные работы начались в самом большом проекте «Новинки Smart City». Тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что опыт, полученный при достройке этого объекта, будет использован при решении проблем обманутых дольщиков остальных ЖК, в том числе «Квартала Европейский».

На официальном сайте Фонда защиты прав дольщиков говорится, что решение о достройке ЖК «Квартал Европейский» будет принято только в конце ноября 2019 года. До этого времени должны быть завершены оценка стоимости и сроков завершения строительства и поиск независимого оценщика, который определит рыночную стоимость квадратного метра. В нижегородском минстрое и фонде пояснили, что в конце июля 2019 года в федеральное законодательство были внесены изменения, позволяющие не только достраивать дома обманутых дольщиков, но и выплачивать им денежные компенсации, если достройка невозможна. Для того, чтобы оценить целесообразность достройки, необходимо провести ряд обследований на объектах, на что требуется дополнительное время. Именно с этим и связан перенос сроков начала строительства. Также сообщается, что возможные компенсации дольщикам будут рассчитываться по «актуальной рыночной стоимости квадратного метра» в сопоставимых по характеристикам домах, находящихся рядом с недостроями. Размер компенсаций не может быть меньше сумм, оплаченных по договорам долевого участия.

Дольщики ЖК «Квартал Европейский» недовольны складывающейся ситуацией. Они были уверены, что строители появятся на стройплощадке в конце октября, чего не произошло. «Мы видим, как стройка идет только в «Новинки Smart City», все силы брошены на них. Нового министра строительства Анатолия Молева мы ни разу не видели, ничего от него о достройке наших домов не слышали. У нас всего два дома в высокой степени готовности», — говорится в обращении дольщиков, которых категорически не устраивает, что их «опять задвинули на пятый-­десятый план».

Соинвесторы «Европейского» заявили о планах провести серию пикетов в Нижнем Новгороде в день приезда в город президента РФ Владимира Путина, но протестные акции не состоялись. По словам членов инициативной группы, им стали поступать звонки из компетентных органов с предложением отказаться от протестов, так как во время визита президента в городе будет введен особый режим безопасности. Подумав, дольщики решили в четверг пикеты не проводить, но обещают 19 октября собраться на митинг в защиту своих прав и потребовать исполнения условий дорожной карты. Мероприятие должно пройти на площади Ленина в Нижнем Новгороде, организаторы обещают участие до 200 человек.

Андрей Репин