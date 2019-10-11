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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Военный самолет парализовал Кольцово

Аэропорт Екатеринбурга принял аварийную посадку Ан-12

В екатеринбургском аэропорту Кольцово (Свердловская область) утром в четверг экстренно приземлился военный самолет Ан-12, летевший из Челябинска. Он приземлился на «брюхо» и загорелся. Обошлось без жертв. В течение шести часов аэропорт не принимал и не отправлял самолеты — всего было задержано 40 самолетов и отменено три рейса. По предварительной версии Центрального военного округа (ЦВО), причиной аварийной посадки стала неполадка механизма выхода шасси.


В 11:20 по местному времени в аэропорту Кольцово экстренно сел на «брюхо» и загорелся военный самолет Ан-12. По свидетельству очевидцев, самолет плавно проехал по полосе, затем к нему сразу подъехали три-четыре пожарные машины, а потом — автомобили скорой помощи и служб аэропорта.

Самолет приподняли краном и выпустили его шасси, затем грузовик отбуксовал воздушное судно.

В Кольцово сразу были прекращены взлетно-посадочные операции. В течение шести часов экстренные службы совершали необходимые процессуальные действия, а затем буксировали воздушное судно с взлетно-посадочной полосы. В 17:45 аэропорт Кольцово возобновил работу.

Всего было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три были отменены. Согласно онлайн-табло Кольцово, задержаны рейсы в Новосибирск, Москву, Надым, Ташкент, Ереван, Тюмень, Сочи, Уфу и другие города. Самолеты, которые летели в Екатеринбург, отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск. В частности, в Челябинске приземлился самолет с игроками молодежной сборной Польши, которая 11 октября должна играть со сборной России отборочный матч чемпионата Европы 2021 года в Екатеринбурге.

Некоторые пассажиры отправились в Екатеринбург на междугородних автобусах, некоторые ждали вылета в Екатеринбург прямо в самолете.

Из-за инцидента в Кольцово был отменен концерт группы Smokie, который должен был состояться в Екатеринбурге вечером. Группа не смогла вовремя вылететь в Екатеринбург.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, самолет военно-транспортной авиации совершал плановый полет из Челябинской области. «Причины происшествия установит специальная комиссия ЦВО. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси»,— отметили в ЦВО.

На борту самолета находились 17 человек (шесть членов экипажа и 11 пассажиров), сообщал телеграм-канал Baza. Самолет летел с челябинского аэродрома Шагол. По данным телеграм-канала, диспетчеры Кольцово увидели, что шасси не вышли, прямо перед посадкой (за 50 м до взлетно-посадочной полосы). При этом сами пилоты о проблемах на борту якобы не сообщили, поэтому полоса для аварийной посадки не была подготовлена заранее.

Мария Арабей, Татьяна Дрогаева, Игорь Лесовских, Екатеринбург


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