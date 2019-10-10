Стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге упала на 15%

За год в Екатеринбурге на 11,4% снизился спрос на покупку готового бизнеса. При этом снизилась и средняя цена на него — до 2 млн руб. (на 15%). Это следует из данных сайта Авито.ру

Наиболее востребованными сферами в Екатеринбурге считаются услуги, общественное питание и транспорт. Самым доступным видом готового бизнеса остается интернет-магазин, только за год цена на него снизилась на 44%, что составляет чуть меньше 300 тыс. руб. Дороже всех продается сельскохозяйственный бизнес, его средняя стоимость составляет 7,5 млн руб. Бизнес в сфере торговли можно купить до 1,5 млн руб.

По данным Авито, в большинстве крупнейших городов России спрос на готовый бизнес вырос на 6%, а предложение — на 10%. И лишь в трети городов снизился. В рейтинге городов по доступности готового бизнеса Екатеринбург занимает пятое место. Самый дорогой готовый бизнес продается в Ростове-На-Дону (4,5 млн руб.), самый дешевый — в Ульяновске (1,3 млн руб.).

Анна Макушина