10 октября, четверг
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирский бизнес

Подробно

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ   |  купить фото

Пятнадцать лет не срок

В Красноярске идет суд по делу о заказном убийстве бывшего силовика

В Красноярске начался суд над бывшим вице-президентом краевой федерации бокса Андреем Грабовским. Следствие считает его заказчиком убийства бывшего высокопоставленного сотрудника ГУВД по Красноярскому краю Сергея Назарова, совершенного 15 лет назад. Устранив экс-силовика, обвиняемый, по версии следствия, намеревался упрочить свое положение в криминальном мире Красноярска. В 2010 году киллера, взявшегося выполнить «заказ», приговорили к 22 годам тюрьмы, девять лет получил посредник. В 2018 году Андрей Грабовский был арестован в Москве, где работал тренером в секции бокса. Адвокаты рассчитывают убедить присяжных в его невиновности.


Жюри присяжных заседателей красноярского краевого суда приступило к рассмотрению дела бывшего вице-президента региональной федерации бокса 53-летнего Андрея Грабовского. Следственный комитет России (СКР) привлекает его к ответственности за организацию заказного убийства бывшего заместителя начальника межрайонного отдела по расследованию бандитизма и убийств ГУВД по Красноярскому краю Сергея Назарова.

44-летнего Сергея Назарова застрелили 22 ноября 2004 года в Красноярске у собственного дома. Когда экс-силовик шел с автостоянки, к нему подошел киллер и разрядил всю обойму пистолета, не оставив шансов выжить. На тот момент Сергей Назаров уже ушел в отставку и был одним из учредителей компании по переработке бытовых отходов ЗАО «Зеленый мир».

Раскрыть преступление, вызвавшее широкий резонанс, следователям удалось летом 2008 года. «За время следствия опрошено более 1 тыс. человек, проведено несколько десятков экспертиз и обысков. Основной версией с самого начало было заказное убийство»,— рассказали “Ъ-Сибирь” в краевом управлении СКР. Первым правоохранители задержали киллера Евгения Коваля. Вслед за ним за решетку отправился посредник Андрей Гугля. Обвиняемые просили передать дело в другой регион для объективного расследования, обвинив силовиков в предвзятости и незаконных методах ведения следствия. В процессе, проходившем в краевом суде в 2010 году, Гугля утверждал, что чистосердечное признание, ставшее одним из главных доказательств, его заставили написать сокамерники, угрожавшие ему расправой. Коваль обращал внимание суда на противоречивость доказательств. Гособвинение опровергло эти доводы. В итоге суд назначил киллеру Ковалю 22 года колонии строгого режима, посреднику Гугле — девять лет.

Бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского как предполагаемого заказчика убийства экс-милиционера следователи задержали в Москве осенью 2018 года. Он уже много лет проживал в столице, вел секцию бокса. Арестованного под конвоем доставили в Красноярск, следователи инкриминировали ему организацию убийства по найму (ст. 33, ст. 105 УК РФ). Как указывается в материалах следствия, разобравшись с бывшим высокопоставленным силовиком, обвиняемый «желал укрепить и повысить свой криминальный авторитет среди лиц, имеющих отношение к преступной среде Красноярского края». За убийство Сергея Назарова он якобы выложил $50 тыс. Выдвинутые против него обвинения Андрей Грабовский называет голословными. Ознакомившись с материалами расследования, он ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных.

«Мы проанализировали все, каждую бумажку, мы прочитали все показания, мы просмотрели все протоколы. Прямых доказательств, что он организовал (убийство.— “Ъ”), нет, а косвенные вызывают огромные сомнения. Андрей Владимирович с момента убийства Назарова до октября 2018 года спокойно жил в Москве, по месту регистрации, не скрывался. Спокойно перемещался по России, жил, работал, воспитывал детей, вел жизнь законопослушного гражданина»,— заявил СМИ адвокат обвиняемого Иван Хорошев, рассчитывая на оправдательный вердикт присяжных.

Константин Воронов


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя