Пятнадцать лет не срок

В Красноярске начался суд над бывшим вице-президентом краевой федерации бокса Андреем Грабовским. Следствие считает его заказчиком убийства бывшего высокопоставленного сотрудника ГУВД по Красноярскому краю Сергея Назарова, совершенного 15 лет назад. Устранив экс-силовика, обвиняемый, по версии следствия, намеревался упрочить свое положение в криминальном мире Красноярска. В 2010 году киллера, взявшегося выполнить «заказ», приговорили к 22 годам тюрьмы, девять лет получил посредник. В 2018 году Андрей Грабовский был арестован в Москве, где работал тренером в секции бокса. Адвокаты рассчитывают убедить присяжных в его невиновности.

Жюри присяжных заседателей красноярского краевого суда приступило к рассмотрению дела бывшего вице-президента региональной федерации бокса 53-летнего Андрея Грабовского. Следственный комитет России (СКР) привлекает его к ответственности за организацию заказного убийства бывшего заместителя начальника межрайонного отдела по расследованию бандитизма и убийств ГУВД по Красноярскому краю Сергея Назарова.

44-летнего Сергея Назарова застрелили 22 ноября 2004 года в Красноярске у собственного дома. Когда экс-силовик шел с автостоянки, к нему подошел киллер и разрядил всю обойму пистолета, не оставив шансов выжить. На тот момент Сергей Назаров уже ушел в отставку и был одним из учредителей компании по переработке бытовых отходов ЗАО «Зеленый мир».

Раскрыть преступление, вызвавшее широкий резонанс, следователям удалось летом 2008 года. «За время следствия опрошено более 1 тыс. человек, проведено несколько десятков экспертиз и обысков. Основной версией с самого начало было заказное убийство»,— рассказали “Ъ-Сибирь” в краевом управлении СКР. Первым правоохранители задержали киллера Евгения Коваля. Вслед за ним за решетку отправился посредник Андрей Гугля. Обвиняемые просили передать дело в другой регион для объективного расследования, обвинив силовиков в предвзятости и незаконных методах ведения следствия. В процессе, проходившем в краевом суде в 2010 году, Гугля утверждал, что чистосердечное признание, ставшее одним из главных доказательств, его заставили написать сокамерники, угрожавшие ему расправой. Коваль обращал внимание суда на противоречивость доказательств. Гособвинение опровергло эти доводы. В итоге суд назначил киллеру Ковалю 22 года колонии строгого режима, посреднику Гугле — девять лет.

Бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского как предполагаемого заказчика убийства экс-милиционера следователи задержали в Москве осенью 2018 года. Он уже много лет проживал в столице, вел секцию бокса. Арестованного под конвоем доставили в Красноярск, следователи инкриминировали ему организацию убийства по найму (ст. 33, ст. 105 УК РФ). Как указывается в материалах следствия, разобравшись с бывшим высокопоставленным силовиком, обвиняемый «желал укрепить и повысить свой криминальный авторитет среди лиц, имеющих отношение к преступной среде Красноярского края». За убийство Сергея Назарова он якобы выложил $50 тыс. Выдвинутые против него обвинения Андрей Грабовский называет голословными. Ознакомившись с материалами расследования, он ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных.

«Мы проанализировали все, каждую бумажку, мы прочитали все показания, мы просмотрели все протоколы. Прямых доказательств, что он организовал (убийство.— “Ъ”), нет, а косвенные вызывают огромные сомнения. Андрей Владимирович с момента убийства Назарова до октября 2018 года спокойно жил в Москве, по месту регистрации, не скрывался. Спокойно перемещался по России, жил, работал, воспитывал детей, вел жизнь законопослушного гражданина»,— заявил СМИ адвокат обвиняемого Иван Хорошев, рассчитывая на оправдательный вердикт присяжных.

Константин Воронов