Семь районов Ленобласти получили гранты за эффективную работу

Семь районов Ленинградской области получили гранты за эффективную работу органов местного самоуправления.

Как сообщили в пресс-службе региона, это Волховский, Выборгский, Всеволожский, Сланцевский, Лужский, Гатчинский и Ломоносовский районы. Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Дрозденко.

Самый крупный грант получил Волосовский район, 12,7 млн рублей. По 2, 5 млн рублей направлено Гатчинскому и Ломоносовскому районам.

Общая сумма гранта в этом году выросла до 50 млн руб.