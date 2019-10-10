Центральный районный суд Сочи вынес приговор недобросовестному застройщику

Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении Константина Апостолова, мужчину признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенном в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, Апостолов, зная, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Бамбуковой закончилось, продолжил собирать деньги с дольщиков, хотя не имел на это права. С 15 июня 2016 года по 2 октября 2017 года Апостолов собрал более 35 млн руб, от его действий пострадало 11 граждан.

Суд назначил застройщику два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В пресс-службе ведомства уточняют, что приговор не вступил в законную силу.

Елена Рыжкова