В Новороссийске откроется рыбоперерабатывающий кооператив

В станице Натухаевской под Новороссийском планируют открыть цех по производству рыбных консервов и пресервов. Это будет единственное предприятие в крае по переработке рыбы. Об этом написал мэр Новороссийска Игорь Дьяченко на своей странице в Instagram.

«Сегодня в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края объявили победителей конкурсного отбора по предоставлению грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В их числе – наш новороссийский кооператив», - сообщил градоначальник. Полученные средства кооператив планирует вложить в перерабатывающее оборудование.

В кооператив вошло 16 участников, которые занимаются рыбным промысловым направлением.

На сегодняшний день 40 % промысловой рыбы вылавливается предпринимателями Новороссийска. Вылов товарной рыбы в 2018 году составил более 10,5 тыс. тонн.

Елена Рыжкова