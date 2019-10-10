В Саратове напавший на полицейского в магазине гражданин отправлен на лечение

Житель Кемеровской области направлен на принудительное лечение за покушение на убийство полицейского в Саратове (ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Преступление было совершено 26 июня при следующих обстоятельствах: сотрудник одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области зашел в магазин на улице Аэропорт, за ним в помещение вошел обвиняемый, находившийся в городе проездом, и у кассы со спины набросился на полицейского. Он сдавил его шею рукой так, что страж порядка потерял сознание. Сотрудники магазина вызвали полицейских, которые застали нападавшего на месте происшествия.

Первоначально в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), однако затем оно было переквалифицировано. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что гражданин не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

Марина Ковалева