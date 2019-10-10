Военный самолет экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел военный самолет Ан-12, летевший из Челябинска. По словам очевидца, он приземлился на «брюхо». Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Телеграмм-канал Baza сообщил, что на борту находились 17 человек (шесть членов экипажа и 11 пассажиров), никто из них не пострадал. В 11:20 по местному времени (9:20 мск) самолет заходил на посадку и у него не выпустились шасси.

«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно является не пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло, всего задержаны восемь рейсов разных авиакомпаний — в Новосибирск, Москву, Надым, Ташкент, Ереван и Уфу.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что самолет военно-транспортной авиации совершал плановый полет. «Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси»,— отметили в пресс-службе.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в связи с закрытием аэропорта Екатеринбурга самолеты направляют в другие аэропорты. Так, рейс Москва—Екатеринбург (AFL1400) после нескольких кругов возле поселка Арти (Свердловская область) взял курс на Челябинск.

Мария Арабей, Екатеринбург