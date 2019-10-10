Акции группы ПИК упали на 10% в начале торгов

Акции группы компаний ПИК упали в начале торгов на Московской бирже на 10%. По данным на 10:40, цена размещения составила 346 руб. за акцию.

Как сообщает Bloomberg, так рынок отреагировал на сообщение о том, что Firlibia Holdings Limited Марка Роудса продала 14,2 млн акций группы ПИК. В начале торгов цена размещения составляла 345 руб. за акцию, что соответствовало дисконту 10,4% к рынку.

Цена закрытия на Мосбирже составила 385 руб. Вчера, 9 октября, акции ПИК снизились на 2,5%. Продающий акционер может выручить около 4,9 млрд руб. за сделку.

ПИК — крупнейший российский девелопер. Контрольный пакет акций (59%) принадлежит Сергею Гордееву, 23% акций у группы ВТБ. Уставный капитал компании составляет 41,3 млрд руб.

Напомним, группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз. Компания намерена нарастить портфель проектов в Петербурге.