Группа ПИК намерена нарастить портфель проектов в Петербурге

ПАО «Группа компаний ПИК» в ближайшие шесть – девять месяцев намерено нарастить земельный банк, чтобы в ближайшей перспективе увеличить портфель своих проектов в Петербурге до 1,5 млн кв. м. Об этом заявил вице – президент — руководитель дирекции по Петербургу и Ленобласти Группы ПИК Сергей Мамошин.

По его словам, в настоящее время на территории Петербурга компания реализует два проекта — на Суздальском и Дальневосточном проспектах. Их суммарная площадь составляет 200 тыс. кв. м. К реализации еще одного проекта, на территории, которую ранее занимал завод «ОДК – Климов» в Выборгском районе города, группа намерена приступить в третьем квартале 2020 года. Общая площадь комплекса составит около 68 тыс. кв. м.

Говоря о перспективных проектах, вице – президент группы добавил, что после приобретения участков компания намерена вводить в Петербурге по 300 – 400 тыс. кв. м. жилья ежегодно. В результате покупки земли доля проектов компании в Петербурге и Ленобласти должна составить около 10% от всего портфеля группы. Кроме того, господин Мамошин не исключил возможности приобретения группой компаний, владеющих земельными банками.

ПИК планирует строить жилье сегмента масс – маркет по монолитной технологии. Фасадные панели для объектов группа приобретает на заводах в Колпино и Пскове. В перспективе Сергей Мамошин допустил создание группой собственного ДСК.