Военный самолет экстренно сел в Кольцово Работа аэропорта была парализована весь день

В аэропорту Кольцово экстренно сел военный самолет Ан-12, летевший из Челябинска. По словам очевидца, он приземлился на «брюхо».

Телеграмм-канал Baza сообщил, что на борту находились 17 человек (шесть членов экипажа и 11 пассажиров), никто из них не пострадал. В 11:20 самолет заходил на посадку и у него не выпустились шасси.

«В результате нештатной посадки воздушного судна, в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно является не пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло, всего задержаны восемь рейсов разных авиакомпаний — в Новосибирск, Москву, Надым, Ташкент, Ереван и Уфу.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что самолет военно-транспортной авиации совершал плановый полет из Челябинской области. «Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси»,— отметили в пресс-службе.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в связи с закрытием аэропорта Екатеринбурга, самолеты направляют в аэропорты Челябинска и Перми. Так, рейс Москва-Екатеринбург (AFL1400) после нескольких кругов возле поселка Арти (Свердловская область), взял курс на Челябинск.

В 17.45 местного времени Кольцово возобновил работу.

Мария Арабей