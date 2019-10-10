Петербург обошел Москву по темпам роста цен на жилье

Петербург обошел Москву на 71 позицию по темпам роста цен на жилье и занял шестое место в мировом индексе Global Residential Cities Index (GRCI).

Согласно индексу, за год цены на жилье в столице выросли на 3,2%, а в Петербурге — на 14,6%. Возглавляет рейтинг китайский Сиань с ростом стоимости жилой недвижимости 25,1%, сообщает РБК.

Добавим, что рейтинг GRCI отражает динамику роста цен на жилье в 150 крупнейших городах мира за период второго квартала 2018 – 2019 годов. В прошлом году Петербург занимал 82 строчку данного рейтинга.