Мэрии пишут задание на дом

У чешского предпринимателя Николая Литвинова, который в 2017 году через суд добился от мэрии права воссоздания памятника истории и архитектуры Дома Бушмариных в историческом центре Уфы, возникли разногласия с городскими властями по поводу продолжения проекта. Бизнесмен готов за свой счет построить точную копию Дома купцов Патокиных на улице Ленина, который был, несмотря на охранный статус, снесен в 2007 году при застройке квартала МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы». На момент сноса директором МУП работал нынешний вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахимов. Квартиры в новых домах в этом квартале тогда получили чиновники администрации главы республики. Принадлежащая господину Литвинову компания «Твинлит» предлагает мэрии выставить до сих пор пустующий участок, где стоял особняк, на торги, но та отказывает, ссылаясь на то, что не уверена в поддержке жильцов.

Зарегистрированная в Праге (Чехия) компания «Твинлит» бизнесмена Николая Литвинова, которая в 2018 году воссоздала с нуля снесенный в 2006 году памятник истории Дом купцов Бушмариных на углу улиц Ленина и Кирова в Уфе, судится с городскими властями за право восстановления еще одного утерянного объекта культурного наследия. Она обратилась с иском в арбитражный суд Башкирии, в котором требует обязать мэрию выставить на торги участок в том же квартале, где до 2007 года между зданием Геологоуправления на Ленина, 37 и шестиэтажным домом на Ленина, 37/1 стоял дом известного уфимского мецената, купца Николая Патокина.

Двухэтажное кирпичное здание примерно 1850 года постройки, площадью около 400 кв. м, было снесено в ходе застройки квартала МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» (ИСК). Из реестра объектов культурного наследия народов РФ дом при этом не исключали, он до сих пор включен в реестр. На его месте находится площадка, засаженная деревьями.

В период сноса Дома купцов Патокиных должность генерального директора МУП ИСК занимал нынешний вице-премьер Раиф Абдрахимов. Вчера он заявил „Ъ“, что обстоятельства и причины сноса памятника истории не помнит.

В январе текущего года «Твинлит» обратилась в мэрию с просьбой предоставить участок для воссоздания памятника, но получила отказ, следует из материалов арбитражного дела.

В 2017 году, когда чешский бизнесмен вышел с инициативой воссоздания Дома Бушмариных, по информации „Ъ“, он договорился с властями Уфы о воссоздании еще нескольких старинных особняков, в том числе Дома Патокиных. В 2018 году, напомним, руководство городской администрации поменялось.

По словам Николая Литвинова, нынешний сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин на встрече с ним объяснил неготовность выставить участок на торги тем, что не уверен, что проект воссоздания дома поддержат жильцы многоэтажек. Квартиры в этом квартале в конце 2000-х годов получили, по данным открытых источников, в том числе сотрудники администрации тогдашнего президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Арбитражный суд назначил рассмотрение иска «Твинлит» к мэрии на 18 ноября. МУП ИСК привлечено к разбирательству третьим лицом и должно предоставить документы по сносу Дома Патокиных.

Николай Литвинов коммерческую сторону проекта не раскрывает. Он сообщил, что намерен восстановить особняк по сохранившимся архивным фотографиям, как сделал это с Домом Бушмариных. Напомним, что при восстановлении этого памятника, несмотря на поддержку мэрии, компании «Твинлит» все равно пришлось обратиться в суд. Только после этого мэрия выставила право аренды участка на торги. «Твинлит» получила его за 630 тыс. руб. в год. При этом, по информации „Ъ“, после восстановления здание Дома Бушмариных было продано. Подробности этой сделки господин Литвинов не раскрывает.

Новый собственник, по данным „Ъ“, намерен сдать особняк в аренду госхолдингу «Башспирт» для открытия первого магазина премиум-класса «Тантана» с дегустационным залом.

В Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие), которое также привлечено к разбирательству третьим лицом, сообщили, что поддерживают планы инвестора. В ведомстве считают восстановление памятника важным для сохранения исторического облика Уфы, отметили в управлении.

В пресс-службе мэрии оперативно на запрос не ответили.

Недавно Николай Литвинов сообщал также о готовности воссоздать снесенный в этом году Верховным судом Полежаевский пансион на улице Маркса. Предложение обсуждается в администрации главы региона.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров оценил ориентировочные затраты на восстановление памятника с учетом расходов на аренду участка и подвод коммуникаций в пределах 25 млн руб. Он полагает, что это может быть неплохой бизнес, так как привлекательное здание с локацией в центре города можно позже продать за 40–45 млн руб. или сдать в аренду под размещение медицинской клиники или заведение общепита. «По идее, инвестор может сначала обсудить свои намерения с жильцами или членами совета многоквартирного дома, прийти к согласию относительно профиля использования здания и уже с этими материалами идти в администрацию»,— полагает он.

Юрист, активистка движения «Архзащита», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Эльза Маулимшина отметила, что «так как здание все еще находится в реестре памятников, закон предусматривает его восстановление». «А здесь тем более есть инвестор с опытом воссоздания таких объектов. Главное, чтобы это не стало повсеместной практикой — снос, а потом воссоздание с нуля, которое, возможно, дешевле и проще с точки зрения прохождения бюрократических процедур. Но старые стены — это все-таки не только стены, но и сохранение духа той эпохи»,— отметила эксперт.

Булат Баширов