Полежаевскому пансиону сноса нет

Отсутствующее здание бывшего Полежаевского пансиона на улице Маркса в Уфе, снесенное в ходе судебных разбирательств в марте подрядчиком Верховного суда Башкирии, получило охранный статус. Республиканское управление по государственной охране объектов культурного наследия внесло дом в перечень объектов культурного наследия. Цели своих действий в Башкультнаследии не объясняют. По информации „Ъ“, появился инвестор, готовый воссоздать объект — предприниматель Николай Литвинов, который в 2018 году заново за свой счет построил Дом Бушмариных на углу улиц Кирова и Ленина. Эксперты оценивают расходы на восстановление дома в пределах 40 млн руб.

Башкультнаследие вчера опубликовало на официальном правовом портале республики приказ о внесении в перечень выявленных объектов культурного наследия памятник истории и архитектуры «Полежаевский пансион» начала XIX века. Приказ подписан 4 сентября, следует из документа. Интрига в том, что самого здания, которое располагалось на улице Маркса, 8, уже нет: в марте его снес подрядчик Верховного суда Башкирии, после того, как Башкультнаследие отказалось продолжать судебную тяжбу за сохранение объекта.

Верховный суд строит на углу улиц Маркса и Пушкина новый судебный корпус. В проекте застройки этого квартала сохранение Полежаевского пансиона не предусматривалось.

ВС в 2018 году через арбитражный суд Башкирии снял охранный статус с Полежаевского пансиона, доказав, что один из первых кирпичных домов в Уфе, находившийся в удручающем состоянии (здание расселено в 2000-е годы), был внесен в перечень охраняемых с процессуальными нарушениями. Там же, в суде, ВС снял с объекта и участка специальный режим владения и использования, запрещавший проведение любых земельных и строительных работ.

Башкультнаследие сначала направило жалобу на это решение, но вскоре ее отозвало. В течение недели после этого Полежаевский пансион был снесен.

Решение об отзыве жалобы из суда в управлении по госохране памятников объяснили формально: это разрешено законом. Между тем, источники „Ъ“ сообщали, что команда на отзыв документов из суда поступала от руководящих сотрудников администрации главы Башкирии.

Узнать, с какой целью снесенному зданию теперь присвоен охранный статус, вчера не удалось: руководитель Башкультнаследия Ильгам Фаткуллин комментировать тему по телефону отказался, попросив направить письменный запрос. Оперативно на запрос в ведомстве не ответили.

Собеседник, знакомый с позицией Башкультнаследия, сообщил, что «когда суд признал, что охранный статус объекту был присвоен с нарушением, это не означало разрешения на снос объекта». «Башкультнаследие выполняет свою работу и исправляет нарушения, на которые указал суд. Здание включено в перечень с соблюдением всех необходимых требований. Затем, как я предполагаю, его включат в реестр. А потом будет поднят вопрос, где памятник, кто и почему его снес, и кто понесет за это ответственность»,— отметил источник.

Напомним, что после сноса памятника свои права на него неожиданно заявил один из бывших совладельцев — предприниматель, бывший менеджер группы КПД Рамзиль Насипов, который владел в нем помещениями до сноса. Он подал кассационную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии, лишившего дом охранного статуса, указав, что отказ Башкультнаследия от апелляции и последовавшее за ним прекращение производства по делу противоречат закону и нарушают права неопределенного круга лиц. В июне суд отказал господину Насипову в удовлетворении иска, указав на то, что тот мог высказать свою позицию в нижестоящих судах, но такой возможностью не воспользовался.

Активистка движения «Архзащита», юрист и член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики Эльза Маулимшина сообщила, что после общественного резонанса, который получила история со сносом памятника, Башкультнаследию было поручено найти способ восстановить объект. «Возможно, планируют из остатков кирпичей собрать здание в каком-то другом месте. Кирпичи сохранились. Конечно, закон обязывает восстанавливать памятники там, где они находились. Сложно сказать, как управление обойдет эту норму»,— отметила она.

Отметим, что Башкультнаследие не впервые прибегает к схеме постановки на госохрану несуществующего объекта. В 2017 году ведомство включило в перечень объектов культурного наследия Дом купцов Бушмариных на углу улиц Кирова и Ленина, который был снесен в 2006 году. В 2018 году здание воссоздала пражская компания «Твинлит» (Tvinlit) предпринимателя Николая Литвина. Объект пока пустует. Господин Литвин пока не говорит, как намерен его использовать.

В то же время вчера предприниматель заявил „Ъ“, что предложил главе республики Радию Хабирову воссоздать Полежаевский пансион. По словам предпринимателя, восстановление здания не нарушит планы Верховного суда сделать на месте бывшего памятника входную группу в новое здание. «Пока, по моим данным, на месте Полежаевского пансиона суд планирует сделать стоянку для автозаков»,— отметил он.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров оценивает затраты на воссоздание исторического объекта в пределах 40 млн руб.

Явных причин для восстановления охранного статуса снесенного памятника у Башкультнаследия не было, если только этого не требовала прокуратура, отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин, «Возможно, ведомству было проще вернуть объект в перечень и отчитаться об исполнении какого-нибудь предписания. Другая версия: в ЕГРН не была внесена информация о том, что объект прекратил существовать. В этом случае Башкультнаследие формально должно было издать такой приказ. Предположение о том, что памятник будет восстановлен, мне кажется слишком оптимистичным. Закон обязывает восстановить разрушенный охраняемый объект по месту исторического нахождения, а такой возможности фактически вроде бы нет. Перенос здания теоретически тоже возможен. Но таких прецедентов в России единицы», — отметил юрист.

Булат Баширов