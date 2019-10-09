Борису Немцову посвятили цветы, выставку и фильм

Сторонники Бориса Немцова отметили 60-летие политика, однако, несмотря на яркость его личности, к могиле и в Сахаровский центр, где была организована памятная выставка, пришли в совокупности чуть более сотни человек. Впрочем, как пояснила “Ъ” представитель Партии перемен Эльвира Вихарева, мероприятия изначально широко не анонсировались и были «для своих». Цветы на кладбище, фотографии на выставке, фильм о мифах вокруг личности оппозиционера и люди на полуночном мосту — корреспондент “Ъ” рассказывает, как поминали господина Немцова в его юбилей.
В 14:00 9 октября к могиле Бориса Немцова на Троекуровском кладбище планировали приехать представители созданного им вместе с другими политиками движения «Солидарность», но, несмотря на объявления в соцсетях, у надгробия в виде пробитого пулями моста в это время собрались только член правления московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева, активист движения «Солидарность» Михаил Кригер и несколько журналистов. У захоронения на 16-м участке уже было более десятка свежих букетов. Михаил Кригер сказал “Ъ”, что друзья и сторонники Бориса Немцова собираются здесь каждый год на дни рождения и в годовщину убийства. Через некоторое время на кладбище подошли еще несколько человек и организовали небольшой поминальный стол с бутылкой водки и бутербродами, прямо под дождем. Немного опоздав, с цветами пришли близкий друг господина Немцова Илья Яшин и другие представители «Солидарности». В конце встречи собравшиеся пришли к могиле Анны Политковской, которую убили 7 октября 2006 года.
В 19:00 прошла вторая встреча — в Сахаровском центре, здесь собрались около 100 человек. Как пояснила “Ъ” Эльвира Вихарева, мероприятие «особо не анонсировалось» и было организовано «для своих». Перед собравшимися выступил Илья Яшин: «Я представляю, как бы он праздновал,— сказал господин Яшин.— Он любил жить. Собирал друзей, которых с каждым годом становилось все меньше: кто-то же связан с представителями власти, у кого-то какие-то контракты. Встречи становились более камерными, зато собирались люди, в которых не приходилось сомневаться».
Около входа в зал ящик с прорезью и надписью «Помощь политзаключенным» держала представитель «Солидарности» Марфа Лавинская. В зале организовали памятную выставку о Борисе Немцове, на стендах — фотографии, истории из его биографии, а также цитаты из выступлений и интервью политика, описывающие его отношение к коррупции, свободе, журналистам и власти.
Ведущая вечера, отметив, что сторонники политика «устали отвечать троллям», представила документальный фильм «Мифы о Немцове. Исповедь бунтаря», в котором собраны интервью Бориса Немцова с ответами на обычную критику противников. В ответ на тезисы о том, что он вместе с первым президентом РФ Борисом Ельциным и бывшим вице-премьером Егором Гайдаром «развалил страну», приведены цитаты Бориса Немцова о том, что он неоднократно критиковал господина Ельцина за войну в Чечне, а господина Гайдара — за отказ в предоставлении субсидий Нижегородской области, в которой он работал губернатором с 1991 по 1997 год. Опровергаются также утверждения о том, что господин Немцов поддержал расстрел Белого дома в 1993 году, «помогал олиграхии разворовывать казну» и «слил протест, уведя в 2011 людей с площади Революции на Болотную»: «Я видел омоновцев с автоматами и понимал, что многих людей убьют и всех посадят»,— объяснял Борис Немцов в кадре. Фильм пообещали выложить в интернет.
Перед собравшимися выступила член «Солидарности» народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, которая вспомнила о визите в Нижегородскую область на тот момент уже экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер: «Его ценили не только мы с вами, но и те люди, у которых хватало культуры ценить его». В конце вечера в Сахаровском центре включили песню ДДТ «Свобода».
На момент публикации на 23:30 9 октября была запланирована встреча сторонников господина Немцова на Москворецком мосту, который оппозиционеры называют «Немцов мост». Там должна была пройти минута молчания.
Борис Немцов в разное время был экологическим активистом, депутатом Верховного Совета СССР и Ярославской областной думы, сенатором, министром топлива и энергетики РФ, вице-премьером, лидером оппозиционных партий (Союз правых сил, РПР-ПАРНАС) и движения «Солидарность». Был убит около полуночи 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии, Анзор Губашев — 19 лет, его брату Шадид — 16 лет, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет. Осужденный Заур Дадаев заявлял, что причиной убийства стали высказывания политика о мусульманах (позднее он от своих слов отказался).
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