Борису Немцову посвятили цветы, выставку и фильм

Сторонники Бориса Немцова отметили 60-летие политика, однако, несмотря на яркость его личности, к могиле и в Сахаровский центр, где была организована памятная выставка, пришли в совокупности чуть более сотни человек. Впрочем, как пояснила “Ъ” представитель Партии перемен Эльвира Вихарева, мероприятия изначально широко не анонсировались и были «для своих». Цветы на кладбище, фотографии на выставке, фильм о мифах вокруг личности оппозиционера и люди на полуночном мосту — корреспондент “Ъ” рассказывает, как поминали господина Немцова в его юбилей.

В 14:00 9 октября к могиле Бориса Немцова на Троекуровском кладбище планировали приехать представители созданного им вместе с другими политиками движения «Солидарность», но, несмотря на объявления в соцсетях, у надгробия в виде пробитого пулями моста в это время собрались только член правления московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева, активист движения «Солидарность» Михаил Кригер и несколько журналистов. У захоронения на 16-м участке уже было более десятка свежих букетов. Михаил Кригер сказал “Ъ”, что друзья и сторонники Бориса Немцова собираются здесь каждый год на дни рождения и в годовщину убийства. Через некоторое время на кладбище подошли еще несколько человек и организовали небольшой поминальный стол с бутылкой водки и бутербродами, прямо под дождем. Немного опоздав, с цветами пришли близкий друг господина Немцова Илья Яшин и другие представители «Солидарности». В конце встречи собравшиеся пришли к могиле Анны Политковской, которую убили 7 октября 2006 года.

Борис Немцов в ответах на вопросы “Ъ” Читать далее

В 19:00 прошла вторая встреча — в Сахаровском центре, здесь собрались около 100 человек. Как пояснила “Ъ” Эльвира Вихарева, мероприятие «особо не анонсировалось» и было организовано «для своих». Перед собравшимися выступил Илья Яшин: «Я представляю, как бы он праздновал,— сказал господин Яшин.— Он любил жить. Собирал друзей, которых с каждым годом становилось все меньше: кто-то же связан с представителями власти, у кого-то какие-то контракты. Встречи становились более камерными, зато собирались люди, в которых не приходилось сомневаться».

Илья Яшин завершил свою речь, выразив надежду, что рано или поздно организаторы убийства Бориса Немцова окажутся на скамье подсудимых.

Около входа в зал ящик с прорезью и надписью «Помощь политзаключенным» держала представитель «Солидарности» Марфа Лавинская. В зале организовали памятную выставку о Борисе Немцове, на стендах — фотографии, истории из его биографии, а также цитаты из выступлений и интервью политика, описывающие его отношение к коррупции, свободе, журналистам и власти.

Ведущая вечера, отметив, что сторонники политика «устали отвечать троллям», представила документальный фильм «Мифы о Немцове. Исповедь бунтаря», в котором собраны интервью Бориса Немцова с ответами на обычную критику противников. В ответ на тезисы о том, что он вместе с первым президентом РФ Борисом Ельциным и бывшим вице-премьером Егором Гайдаром «развалил страну», приведены цитаты Бориса Немцова о том, что он неоднократно критиковал господина Ельцина за войну в Чечне, а господина Гайдара — за отказ в предоставлении субсидий Нижегородской области, в которой он работал губернатором с 1991 по 1997 год. Опровергаются также утверждения о том, что господин Немцов поддержал расстрел Белого дома в 1993 году, «помогал олиграхии разворовывать казну» и «слил протест, уведя в 2011 людей с площади Революции на Болотную»: «Я видел омоновцев с автоматами и понимал, что многих людей убьют и всех посадят»,— объяснял Борис Немцов в кадре. Фильм пообещали выложить в интернет.

Перед собравшимися выступила член «Солидарности» народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, которая вспомнила о визите в Нижегородскую область на тот момент уже экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер: «Его ценили не только мы с вами, но и те люди, у которых хватало культуры ценить его». В конце вечера в Сахаровском центре включили песню ДДТ «Свобода».

На момент публикации на 23:30 9 октября была запланирована встреча сторонников господина Немцова на Москворецком мосту, который оппозиционеры называют «Немцов мост». Там должна была пройти минута молчания.

Что нужно знать об убийстве Бориса Немцова Читать далее

Борис Немцов в разное время был экологическим активистом, депутатом Верховного Совета СССР и Ярославской областной думы, сенатором, министром топлива и энергетики РФ, вице-премьером, лидером оппозиционных партий (Союз правых сил, РПР-ПАРНАС) и движения «Солидарность». Был убит около полуночи 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллер Заур Дадаев получил 20 лет колонии, Анзор Губашев — 19 лет, его брату Шадид — 16 лет, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет. Осужденный Заур Дадаев заявлял, что причиной убийства стали высказывания политика о мусульманах (позднее он от своих слов отказался).

Владимир Хейфец