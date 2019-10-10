Контрактник заплатит за «Пион»

Как стало известно “Ъ”, Нальчикский гарнизонный суд признал виновным в повреждении военного имущества по неосторожности военнослужащего артиллерийской бригады Никиту Проскурина и удовлетворил гражданский иск Минобороны о взыскании с него 25,4 млн руб. Речь идет о поломке во время транспортировки самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион». Интересно, что за аналогичное преступление в июле 2019 года Ставропольский гарнизонный суд постановил взыскать с военнослужащего Романа Еланского, который во время службы по контракту повредил боевую машину «Панцирь-С» стоимостью более 17 млн руб., сумму месячного довольствия подсудимого.

Как следует из материалов следствия и суда, авария с «Пионом» произошла в марте 2019 года на нерегулируемом круге при выезде из Магаса в Ингушетии. Водитель седельного тягача Никита Проскурин, по данным следствия, «осуществил ненадлежащее крепление самоходной пушки на полуприцепе, закрепив ее металлической цепью только в передней части полуприцепа и не закрепив в задней части, ограничившись стягиванием цепи в задней части изделия под ковшом».

При выезде на «нерегулируемое круговое движение» со скоростью 30–40 км/ч, говорится в деле, военнослужащий «совершил резкую остановку управляемого им седельного тягача», что спровоцировало разрыв цепи и опрокидывание плохо закрепленной самоходной пушки на проезжую часть дороги. «Неосторожные действия Проскурина» привели, по мнению следствия, к тяжелым последствиям: согласно данным экспертизы, «Пион» получил повреждения, которые исключают восстановление и использование самоходки по прямому назначению. Минобороны был причинен ущерб на сумму 24,4 млн руб.

Проанализировав материалы дела, суд пришел к выводу, что Никита Проскурин допустил нарушения правил крепления и транспортировки пушки, не думая об «опасных» последствиях, хотя «при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть», и признал его виновным в повреждении военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ). С учетом наличия малолетних детей, неработающей супруги и пожилой матери, за которой необходим уход, а также заслуг как ветерана боевых действий в виде наказания ему был назначен штраф в сумме 10 тыс. руб. Одновременно суд удовлетворил и гражданский иск Министерства обороны, которое оценило утрату самоходного орудия по его балансовой стоимости.

Водитель тягача свою вину не отрицал, но в суде просил оставить гражданский иск военного ведомства без рассмотрения. Подсудимый заявил, что этот иск нужен в гражданском суде, чтобы установить солидарную ответственность за причиненный ущерб других военнослужащих, осуществлявших погрузку пушки, а также контроль за ее креплением на полуприцепе и перемещением на автомобиле за пределами воинской части. Суд, однако, посчитал, что поскольку ущерб уже установлен, то в рассмотрении отдельного гражданского иска нет необходимости. В качестве меры по возмещению военному ведомству ущерба он постановил «обратить для взыскания иска» арестованный на время следствия личный автомобиль Проскурина.

Интересно, что, как стало известно “Ъ”, Ставропольский гарнизонный суд в июле 2019 года рассмотрел аналогичное дело в отношении военнослужащего Романа Еланского. В январе 2017 года служивший по контракту в Гусевском гарнизоне Роман Еланский «в нарушение законодательства, не имея права управления транспортным средством соответствующей категории», принял управление боевой машиной «Панцирь-С», переместил ее на искусственную насыпь и, «не справившись с управлением, допустил ее опрокидывание, что повлекло вывод указанной боевой машины из строя с невозможностью ее дальнейшей эксплуатации». По мнению военной прокуратуры, своими неосторожными действиями контрактник причинил государству материальный ущерб в размере более 17,4 млн руб. В этой связи военный прокурор, выступавший на процессе, потребовал привлечь подсудимого к ограниченной материальной ответственности в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной месячной надбавки за выслугу лет. Требуя штрафа, военный юрист ссылался на четвертую статью Федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих», согласно которой за «ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, несут материальную ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет». В итоге суд постановил взыскать с Еланского штраф в сумме 40 тыс. руб. и еще 1400 руб. судебной пошлины.

Александра Ларинцева, Пятигорск