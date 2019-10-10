Не коленвалом единым

Южнокорейское ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) и его «дочка» ООО «Хендэ Виа Рус», занимающаяся производством автозапчастей, объявили параметры строительства завода двигателей в Петербурге. Инвестиции в завод составят 12,7 млрд рублей. В Смольном уточнили, что это дополнительные инвестиции к уже подписанному ранее специальному инвестиционному контракту (СПИК) ХММР, обещавшему вложить в производство 16,6 млрд рублей.

Производственная мощность завода составит 330 тыс. двигателей в год, заявили представители компаний на совещании в Смольном. В первые годы запланированный объем производства — 233 тыс. двигателей в год, из которых более 20% будет экспортироваться. Старт массового производства запланирован на октябрь 2021 года, уточнили в «Хендэ Виа Рус». Предположительно будет создано 500 новых рабочих мест. Основные компоненты, которые планируется локализовать в Петербурге,— блок цилиндров, головка блока цилиндра, коленвал, поршень, водяной насос и другие компоненты двигателя.

Завод будет построен рядом с автомобильным заводом на Левашовском шоссе, площадь — 29,7 кв м.

Правительство Санкт-Петербурга и ХММР подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) в конце 2018 года. ХММР инвестирует 16,6 млрд до конца 2027 года. В пресс-службе ХММР поясняли, что компании-партнеры, входящие в корейский концерн, в перспективе могут вложить более 35 млрд рублей в производство. Зимой заявляли, что мощность завода составит 150 тыс. двигателей в год.

В соответствии с условиями СПИКа Hyundai сможет рассчитывать на налоговые льготы и субсидии. По словам вице-губернатора Евгения Елина, в рамках локализации производства двигателей «Хендэ Виа Рус» и Смольный обсуждают привлечение российских поставщиков, в том числе ГАЗ и УАЗ.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Всего в 2019 году завод Hyundai в Петербурге планирует собрать 240 тыс. автомобилей.

В январе — августе авторынок Петербурга зафиксировал сокращение спроса: минус 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский авторынок демонстрирует аналогичное снижение по итогам восьми месяцев. Рост продаж на петербургском рынке наблюдается у пяти брендов, входящих в топ-10 самых популярных: Kia (13 528 единиц, +19% год к году), Lada (11 396, +10%), Renault (8405, +0,05%), Mitsubishi (4608, +3%) и Mercedes-Benz (3242, +1%). Помимо Kia, Lada и Renault наибольшим спросом у покупателей Петербурга пользовались автомобили Hyundai (11 893 авто, -7%) и VW (7099, -6%).

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и рекламе «ОАК-РРТ», считает, что заявленный объем производства двигателей в 233 тыс. ед. в целом будет покрывать реальные потребности петербургского завода Hyundai. При этом, если говорить о потенциальной производственной мощности в 330 тыс. ед., то количество компонентов на экспорт может превысить 20% минимум вдвое. «Учитывая ежегодный объем выпуска автомобилей Hyundai в России, в таком случае на экспорт может пойти до половины продукции нового завода»,— говорит эксперт. Также, по его словам, появление данного производства с количеством персонала до 500 человек незначительно повлияет на рынок труда Петербурга и Ленобласти. Что касается улучшения позиций марки на российском рынке, то, по мнению господина Новосельского, данная локализация усилит конкуренцию между Lada и Hyundai. «Чем выше уровень локализации — тем проще удерживать стоимость автомобилей на конкурентном уровне за счет снижения затрат на производство компонентов. Для Hyundai Motor это возможность увеличить свои продажи и сделать свой основной продукт — Solaris — еще более конкурентным на фоне дорожающей продукции Автоваза»,— резюмирует эксперт.

Генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин поясняет, что для заводов двигателей важен объем — если он более 150 000, значит, у проекта есть экономика. «Мощность завода Hyundai в Петербурге около 240 тыс., поэтому логично, что большая часть продукции завода двигателей будет поставляться на это предприятие. 20% экспорта — амбициозные планы, но если есть конкретные договоренности и проекты, то они вполне достижимы»,— говорит эксперт.

Также, по его словам, перечисленные детали дают треть локализации всего двигателя, и, условно, 2/3 компонентов будет импортироваться. «Это нормальная практика, и пока не представляется возможным локализовать двигатель в России на 100%, на нашем рынке отсутствуют производители компонентов, которые бы способствовали достижению стопроцентного значения»,— говорит господин Чаплыгин. Эксперт уточняет, что при подобной схеме машина получит дополнительные 8-10% к локализации, таким образом, процент локализации Hyundai достигнет 60%.

Яна Войцеховская, Мария Кузнецова