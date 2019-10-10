По делу прошлись утюгом

В Саратовской области предъявлено обвинение троим сотрудникам полиции, которые, как считает следствие, пытали задержанного. Мужчина был доставлен в отделение по подозрению в краже. По версии следствия, там его били и прижигали ягодицы утюгом. Дело было возбуждено с подачи управления собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области. Сотрудники полиции задержаны, признают ли они вину, следствие не сообщает.
Следственный отдел по Саратову регионального управления СКР возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников МО МВД «Саратовский», которые, как полагает следствие, пытали задержанного мужчину в отделении полиции.
По версии следствия, ночью с 24 на 25 сентября трое полицейских, находясь в отделении полиции в Саратове «при отсутствии законных оснований» избили 31летнего мужчину, которого доставили в отдел как подозреваемого в хищении. Избиения продолжались ориентировочно с 23 вечера до 7 утра. В прокуратуре Саратовской области сообщили, что помимо прочего полицейский «причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором». По информации источников „Ъ“, сотрудники правоохранительных органов прижигали мужчине ягодицы утюгом. По данным „Ъ“, в пытках подозреваемого могли участвовать оперативники Роман Борзиков и Алексей Ин, как зовут третьего, пока не известно.
В Следственном комитете уточнили, что преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области. Сейчас трое подозреваемых в причастности к преступлению оперуполномоченных МО МВД России «Саратовский» задержаны. Признают ли они вину, СК не сообщает.
Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.
Как рассказали „Ъ“ родственники потерпевшего, поздно вечером 24 сентября домой к его родителям пришли оперативники полиции с вопросом, где найти их сына, так как он якобы попал в ДТП.Родители сообщили силовикам адрес в поселке Соколовый Саратовской области. Позже они выяснили, что аварии с участием автомобиля, которым пользуется их сын, не было, связаться с ним до утра родители не могли. Утром те же полицейские вместе с мужчиной приехали снова, чтобы провести обыск.
Как удалось выяснить „Ъ“, пострадавший подозревается в краже 145 тыс. руб. у своего знакомого, которая предположительно произошла в ноябре прошлого года. Однако сам он утверждает, что действительно занял эти деньги у знакомого, но уже вернул их.
Пока полицейские проводили обыск в доме матери и отца потерпевшего, ему удалось сообщить родителям, что ночью его пытали, и показать ожоги на ягодицах. Родители вызвали скорую помощь, прибывший врач рекомендовал обратиться в судебно-медицинскую экспертизу. Находившиеся в это время в доме оперативники сами вызвались отвезти подозреваемого в медучреждение, однако этого не сделали и отпустили его возле здания ГУ МВД по Саратовской области. Мужчина обратился в находящийся поблизости «Саратовский межобластной ожоговый центр», врачи которого сразу вызвали сотрудников Следственного комитета. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении.
Это второе преступление, предположительно совершенное полицейскими в Саратовской области с начала осени. Неделю назад было предъявлено обвинение двоим сержантам МО МВД России «Вольский». Их обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий (п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 11 УК РФ).
По версии следствия, 26 сентября около 01 часа ночи сержанты полиции 22летний Александр Гудков и 21летний Юрий Граблин во время патрулирования одной из улиц города задержали 41летнего пьяного жителя Вольска. Между ними и мужчиной возник конфликт, суть которого не уточняется. Стражи порядка надели на мужчину наручники, отвезли его к кладбищу и избили, сообщает прокуратура области. Тело гражданина без признаков жизни утром возле городского кладбища обнаружили прохожие.
По данным проведенной экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого и массивной кровопотери. Оба полицейских арестованы, они признали вину.