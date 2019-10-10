По делу прошлись утюгом

В Саратовской области предъявлено обвинение троим сотрудникам полиции, которые, как считает следствие, пытали задержанного. Мужчина был доставлен в отделение по подозрению в краже. По версии следствия, там его били и прижигали ягодицы утюгом. Дело было возбуждено с подачи управления собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области. Сотрудники полиции задержаны, признают ли они вину, следствие не сообщает.

Следственный отдел по Саратову регионального управления СКР возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников МО МВД «Саратовский», которые, как полагает следствие, пытали задержанного мужчину в отделении полиции.

По версии следствия, ночью с 24 на 25 сентября трое полицейских, находясь в отделении полиции в Саратове «при отсутствии законных оснований» избили 31летнего мужчину, которого доставили в отдел как подозреваемого в хищении. Избиения продолжались ориентировочно с 23 вечера до 7 утра. В прокуратуре Саратовской области сообщили, что помимо прочего полицейский «причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором». По информации источников „Ъ“, сотрудники правоохранительных органов прижигали мужчине ягодицы утюгом. По данным „Ъ“, в пытках подозреваемого могли участвовать оперативники Роман Борзиков и Алексей Ин, как зовут третьего, пока не известно.

В Следственном комитете уточнили, что преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области. Сейчас трое подозреваемых в причастности к преступлению оперуполномоченных МО МВД России «Саратовский» задержаны. Признают ли они вину, СК не сообщает.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора области Сергея ­Филипенко.

Как рассказали „Ъ“ родственники потерпевшего, поздно вечером 24 сентября домой к его родителям пришли оперативники полиции с вопросом, где найти их сына, так как он якобы попал в ДТП.Родители сообщили силовикам адрес в поселке Соколовый Саратовской области. Позже они выяснили, что аварии с участием автомобиля, которым пользуется их сын, не было, связаться с ним до утра родители не могли. Утром те же полицейские вместе с мужчиной приехали снова, чтобы провести обыск.

Как удалось выяснить „Ъ“, пострадавший подозревается в краже 145 тыс. руб. у своего знакомого, которая предположительно произошла в ноябре прошлого года. Однако сам он утверждает, что действительно занял эти деньги у знакомого, но уже вернул их.

Пока полицейские проводили обыск в доме матери и отца потерпевшего, ему удалось сообщить родителям, что ночью его пытали, и показать ожоги на ягодицах. Родители вызвали скорую помощь, прибывший врач рекомендовал обратиться в судебно-медицинскую экспертизу. Находившиеся в это время в доме оперативники сами вызвались отвезти подозреваемого в мед­учреждение, однако этого не сделали и отпустили его возле здания ГУ МВД по Саратовской области. Мужчина обратился в находящийся поблизости «Саратовский межобластной ожоговый центр», врачи которого сразу вызвали сотрудников Следственного комитета. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении.

Это второе преступление, предположительно совершенное полицейскими в Саратовской области с начала осени. Неделю назад было предъявлено обвинение двоим сержантам МО МВД России «Вольский». Их обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий (п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 11 УК РФ).

По версии следствия, 26 сентября около 01 часа ночи сержанты полиции 22летний Александр Гудков и 21летний Юрий Граблин во время патрулирования одной из улиц города задержали 41летнего пьяного жителя Вольска. Между ними и мужчиной возник конфликт, суть которого не уточняется. Стражи порядка надели на мужчину наручники, отвезли его к кладбищу и избили, сообщает прокуратура области. Тело гражданина без признаков жизни утром возле городского кладбища обнаружили прохожие.

По данным проведенной экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого и массивной кровопотери. Оба полицейских арестованы, они признали вину.

Сергей Петунин