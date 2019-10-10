Флот взял курс на понижение

Назначенный на 7 октября аукцион по продаже флота обанкротившейся судоходной компании «Палмали» не состоялся из-за отсутствия покупателей. 46 танкеров класса «река-море» и нефтеналивных барж выставлялись на торги единым лотом по начальной цене более 6,3 млрд руб. Повторные торги, которые предполагают снижение цены на 10%, пока не объявлены. По мнению экспертов, продать суда «Палмали» можно только по «совсем бросовой цене». Флот компании не интересен инвесторам из-за сложившейся на российском рынке перевозок нефтепродуктов ситуации, говорят эксперты.



Аукцион по продаже имущества компании «Палмали» не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие от покупателей, сообщается на сайте ЕФРСБ. Торги были запланированы на 7 октября. На аукцион единым лотом выставлялись 46 нефтеналивных судов и барж, а также пять катеров. Начальная цена лота — 6 млрд 398 млн 436 тыс. руб.

Дата повторных торгов пока не объявлена. Они предполагают снижение начальной цены на 10%. Если на повторных торгах на флот «Палмали» также не найдется покупателей, цену снизят еще на 5% и будут его продавать посредством публичного предложения с минимально допустимым снижением цены до 65% от начальной (3 млрд 555,9 млн руб.). Согласно отчету об оценке флота ООО «Палмали», стоимость ее нефтеналивных танкеров определена в коридоре от 200 млн руб. до 351 млн руб. Цена нефтеналивных барж на порядок меньше.

Практически все суда «Палмали» находятся в залоге у Сбербанка. В материалах арбитражного дела о банкротстве компании говорится, что «сотрудники банка осуществляли поиск потенциальных покупателей». «В настоящий момент имеется потенциальный покупатель, желающий приобрести спорное имущество единым лотом»,— сказано в одном из судебных документов, датированном 22 августа. Кто этот «потенциальный покупатель» и почему он не подал заявку на участие в торгах, выяснить не удалось: пресс-служба Сбербанка на соответствующий запрос “Ъ-Юг” не ответила. Конкурсный управляющий ООО «Палмали» Виталий Олевинский на вопросы “Ъ-Юг” отвечать не стал.

Главный редактор портала Port News Надежда Малышева считает, что поиск покупателя на флот «Палмали» бесперспективен. По ее словам, российский рынок перевозок танкерами класса «река-море» в последние годы уменьшился в объемах, в частности из-за сокращения экспорта мазута. «Вместе с тем судоходным компаниям стало трудно конкурировать с железнодорожными перевозками. Железнодорожники в навигационный период предлагают более дешевые тарифы. Кроме того, организация перевозок по железной дороге более предсказуема с точки зрения влияния погодных условий. К тому же сказывается ухудшение состояния водных путей Волго-Донского бассейна»,— говорит госпожа Малышева.

Гендиректор Kalinka Shipping (компания специализируется на продаже и оценке судов) Евгений Долгих отмечает, что 80% рынка перевозок танкерами класса «река-море» формирует компания «Роснефть». По его словам, никто не захочет инвестировать в покупку судов «Палмали» при таком риске оказаться в зависимости от одного заказчика. «Флот, в принципе, могла бы выкупить и сама нефтяная компания, но по совсем бросовой цене. Однако она пока не показывает заинтересованности в развитии этого сегмента своих транспортных перевозок. К тому же она уже приобрела перевозчика “Прайм Шиппинг”»,— сказал эксперт.

Пресс-служба ПАО «Роснефть» на запрос “Ъ-Юг” не ответила.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, летом налоговые органы заявляли в арбитражный суд требование отменить реализацию 46 нефтеналивных танкеров «Палмали» единым лотом и разделить его на отдельные лоты по одной единице флота в каждом. Однако против этого выступил залоговый кредитор — Сбербанк, и суд отказал в изменении условий торгов.

Зарегистрированное в Ростове ООО «Палмали» (входит в турецкую судоходную группу Palmali) было одним из крупнейших перевозчиков в Волго-Донском бассейне и Каспийском регионе. В 2018 году компанию признали банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор. Требования кредиторов к компании составляют более 25 млрд руб., из них на долю Сбербанка приходится порядка 13 млрд руб.

Вадим Водолазов