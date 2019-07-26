Флот в розницу

Как стало известно “Ъ-Юг”, назначенный на 29 июля аукцион по продаже флота ростовской судоходной компании «Палмали» (входит в турецкую группу Palmali) не состоится, так как арбитражный суд по ходатайству налоговых органов наложил запрет на его проведение. Налоговики настаивают на изменении условий торгов. В частности, они требуют отменить реализацию 46 нефтеналивных танкеров единым лотом и разделить его на отдельные лоты по одной единице флота в каждом. По мнению экспертов, таким способом можно продать несколько судов «Палмали», но большинство останется невостребованными из-за технической изношенности и упадка рынка перевозок нефтепродуктов судами «река-море».



Ростовский арбитражный суд запланировал на 31 июля рассмотрение ходатайства УФНС по Ростовской области о разрешении разногласий по реализации имущества ООО «Палмали» в рамках дела о банкротстве компании (информация об этом опубликована в картотеке суда). В ходатайстве налоговики просят изменить условия продажи имущества, предложенные конкурсным управляющим компании-банкрота. Речь идет о 46 нефтеналивных судах и барж, а также пяти катерах, которые были выставлены на торги единым лотом с начальной ценой 6 млрд 398 млн 436 тыс. руб.

ФНС настаивает на снижении цены на 20%, мотивируя это тем, что суда являются залоговым имуществом. Кроме того, налоговики просят арбитраж обязать конкурсного управляющего разделить единый лот на отдельные лоты по одной единице флота в каждом. По мнению ФНС, продажа судов единым лотом ограничивает круг потенциальных покупателей и увеличивает текущие расходы «Палмали» на содержание флота, которое сейчас обходится в 60 млн руб. в месяц.

Вместе с тем, налоговики попросили о принятии обеспечительной меры в виде запрета на проведение торгов до рассмотрения 31 июля ходатайства о пересмотре условий продажи флота «Палмали». Суд с этим согласился и наложил запрет. Добиться его отмены конкурсному управляющему не удалось (вчера арбитраж вынес определение об отказе в отмене обеспечительной меры). Примечательно, что проведение открытого аукциона назначено на 29 июля, соответственно, торги не могут состояться.

Получить комментарий конкурсного управляющего Виталия Олевинского не удалось — на переданную через секретаря просьбу перезвонить “Ъ-Юг” он не отреагировал.

Гендиректор Kalinka Shipping (компания специализируется на продаже и оценке судов) Евгений Долгих считает, что реализация судов отдельными лотами может привести к продаже нескольких единиц флота «Палмали», но большая его часть останется невостребованной.

«Во-первых, суда компании технически изношены. Во-вторых, спросу на них не способствует нынешнее состояние рынка перевозок нефтеналивными судами класса «река-море». Этот сегмент в глубоком упадке, в частности, из-за проигрыша в конкуренции железнодорожному транспорту и трубопроводам. Нефтяные танкеры «река-море» никому не нужны, поскольку они не зарабатывают денег»,— пояснил эксперт.

Согласно отчету об оценке флота ООО «Палмали», стоимость ее нефтеналивных судов определена в коридоре от 200 млн руб. до 351 млн руб. Цена нефтеналивных барж на порядок меньше.

ООО «Палмали» (входит в турецкую судоходную группу Palmali, была одним из крупнейших перевозчиков в Волго-Донском бассейне и Каспийском регионе), В 2018 году компания была признана банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор. Требования кредиторов к компании составляют более 25 млрд руб.

Вадим Водолазов