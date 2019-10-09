Титов предложил изменить экономическую модель вывоза мусора для снижения тарифов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил обязать комплексы по переработке бытового мусора платить региональным операторам за прием отходов, чтобы снизить тарифы для населения. Согласно действующей модели, за прием отходов платит оператор.

«При изменении финансово-экономической мотивации, когда возникает современный хаб с сортировкой, переработкой и возможностью сбыта продукции, региональный оператор станет основным поставщиком сырья»,— объяснила руководитель экспертного центра бизнес-омбудсмена Анастасия Алехнович (цитата по ТАСС).

Господин Титов добавил, что изменение экономической модели вывоза мусора поможет бороться со случаями свалки мусора в неположенном месте. По словам бизнес-омбудсмена, мусор не вывозят на полигоны, а оставляют в неподходящих для этого местах, так как это дешевле.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов для бизнес-объектов.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Омбудсмен уравнивает мусор».