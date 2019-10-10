Брокерам сближают позиции

ЦБ предложил ввести регулирование по принудительному закрытию позиций клиентов на срочном рынке на уровне стандартов саморегулируемой организации. Регулятор обращает внимание на рост рисков в условиях «шоковых событий», которые должны минимизировать сами участники торгов. Профучастники считают, что проблема может возникать не только со стороны риск-менеджмента брокера, но и со стороны биржи. Вместе с тем биржа уже ввела ограничения на торгах срочной секции в период отсутствия торгов на внешних рынках.

Банк России направил через саморегулируемые организации участникам рынка письмо (с ним ознакомился “Ъ”), в котором предлагает ввести регулирование порядка закрытия позиций клиентов на срочном рынке. С учетом того, что этот порядок не регламентирован в нормативных актах регулятора, закрепление основных требований «может быть реализовано путем разработки соответствующих базовых или внутренних стандартов саморегулируемых организаций», считают в ЦБ. В документе отмечается, что «отсутствие единообразного и формализованного подхода к закрытию позиций клиентов вынуждает сотрудников брокера действовать на свое усмотрение, что в условиях "шоковых событий" на срочном рынке приводит к дополнительным убыткам клиентов». Это в свою очередь образует невозвратную задолженность клиентов перед брокером, что увеличивает кредитные риски последних.

ЦБ приводит пример получения убытков клиентами по итогам торгов на срочном рынке 25 декабря 2018 года, когда цены на фьючерсный контракт на нефть марки Brent упали на 10%. По итогам торгов было перераспределено 1,45 млрд руб. «Основной убыток был получен клиентами — физическими лицами крупных ритейловых брокеров. Отрицательная вариационная маржа у отдельных брокеров достигла 350 млн руб.»,— говорится в письме. В группе брокеров, у которых в тот день образовалась значительная клиентская задолженность, представителями ЦБ были отмечены общие черты: отсутствие закрепленного порядка принудительного закрытия позиций, неосуществление риск-профилирования клиента, отсутствие установленных предельных значений, при достижении которых совершается принудительное закрытие позиций и направление уведомления о необходимости доначисления денег после совершения основной сессии.

Вместе с тем участники рынка считают, что проблема возникает не только со стороны брокеров, но и со стороны биржевой инфраструктуры. Руководитель направления рынков капитала Sova Capital Игорь Бурлаков напомнил, что 25 декабря 2018 года не работали международные рынки, накануне было существенное падение цен на нефть, это привело к каскадному закрытию позиций на неликвидном рынке на фоне срабатывания маржин-коллов. Затем биржа повысила гарантийное обеспечение, что привело ко второй волне закрытия позиций. «Потери у брокеров и их клиентов происходят не только потому, что у компаний не налажен риск-менеджмент, проблема в недостаточной ликвидности на рынке. Кроме того, маржин-коллы начинаются, когда биржа повышает гарантийное обеспечение на биржевых торгах»,— считает президент «Финама» Владислав Кочетков.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Московской биржи, брокеры самостоятельно устанавливают требования к клиентам, включая обеспеченность их позиций и правила их принудительного закрытия. Биржа определяет правила работы для участников клиринга, но не для их клиентов. Порядок пересмотра размера обеспечения прозрачен. «В настоящее время мы используем согласованный с комитетом пользователей обновленный подход, согласно которому в дни отсутствия торгов на внешних рынках мы сужаем ценовой коридор по отдельным срочным инструментам и не изменяем его в случае резких ценовых колебаний»,— отметили на бирже.

Брокеры отмечают, что утвердить единый и четкий механизм принудительного закрытия позиций клиентов будет сложно. По словам Игоря Бурлакова, многие российские брокеры используют ручной метод закрытия позиций. Плюс брокерам необходимо проводить внутреннее стресс-тестирование позиций клиентов, поскольку популярна практика льготного гарантийного обеспечения, и зачастую участники торгов занимают больше позиций, чем могут себе позволить. По словам заместителя гендиректора «Открытие брокер» Андрея Салащенко, «стоит обсудить подходы, которые позволили бы частично снизить риски в периоды шоков, которые применяются в некоторых иностранных юрисдикциях, когда на уровне биржевой и клиринговой инфраструктуры ограничивают объемы совокупных открытых позиций в зависимости от ликвидности того или иного инструмента». Президент НАУФОР Алексей Тимофеев сообщил, что ассоциация уже начала сбор предложений с участников СРО.

Полина Смородская