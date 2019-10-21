Ценности «цифровой нации»

Классический набор ценностей для людей, живущих в формате «цифровой нации»: время, счастье, среда, рационализм и культура. Эти ценности выглядят совсем не цифровыми, но именно они определяют, какие технологии из модных и хайповых станут действительно массовыми.

Изменение способа общения и коммуникаций очень быстро распространяется из виртуального мира на реальный. Совсем недавно в аэропорту Санкт-Петербурга я увидел очередь к электронным терминалам в «Макдоналдсе» и одновременно скучающих кассиров, принимающих заказы. Из интернета пришло желание пользоваться сервисами без посредников. В центре люкса и консерватизма — на парижской авеню Монтень — в начале этого года несколько бутиков распространили одинаковую инструкцию для консультантов: категорически не подходить и не навязывать свою помощь молодым покупателям. Если пожилые всегда рады помощи и воспринимают советы как качественную услугу, то привыкшие покупать в интернете — как раздражающий и навязчивый сервис. Цифровой мир гораздо более самостоятелен: пользователи сами ведут поиск, выбирают сообщества для общения и делают выбор «одним кликом».

Современные футурологи сходятся в том, что за несколько десятилетий самым распространенным занятием станет деятельность в качестве бизнесмена. Причем в самом широком смысле, включая самозанятых. Бизнесмен самостоятельно принимает решения и формирует свои доходы. Его будущее определяет он сам, а не работодатель или государство. В этом смысле водитель, продающий свои услуги через «Яндекс.Такси», тоже микробизнесмен. Системы образования будут перестраивать программы на навыки и компетенции, важные для этого большинства: по данным Всемирного банка, в 2018 году самозанятые составляли уже 47,94% от общего числа занятых в мире.

Представители «цифровой нации» ценят комфортную среду. И эта ценность выражается не только в дизайне, но и в том, что среда «подстраивается» прямо как в интернете. В 90-е годы «Машина времени» пела как о мечте: «Однажды мир прогнется под нас». В XXI веке подстраивающийся под нас мир — важнейшее изменение и сфера применения новейших технологий, искусственного интеллекта и креатива. Эта среда не только удобна и рациональна, как недорогие коворкинги с бесплатным ассортиментом кофе для каждого. Среда экономит время: программные решения сейчас рационализируют движение в условиях пробок, а завтра будут управлять любым беспилотным движением на суше, на море и в воздухе. Приходит осознание, что при комплексном внедрении беспилотное движение — это не только большая безопасность (по статистике ГИБДД, 83% аварий в России связаны с человеческим фактором), но и рост скорости передвижения из точки А в точку Б. Пресловутые 40 или 60 километров в час для движения в мире беспилотников — бессмысленное ограничение. Разумеется, тогда, когда «зрение» автономных машин уже будет вызывать массовое доверие. И до этого недалеко: уже сейчас 51% опрошенных в России заявил о готовности пользоваться беспилотным автомобилем (Arthur D.Little).

Спрос на безопасность, в первую очередь на тайну частной жизни в условиях прозрачного мира, будет важным запросом к технологиям и регулированию. Но еще выше представители «цифровой нации» будут ставить ценность счастья. Именно поэтому исследователи будущего утверждают: раньше мы продавали и покупали только товары и сервисы, теперь мы все больше станем продавать эмоции. С одной стороны, будет расти быстрый, рациональный и удобный мир сервисов: магазины без продавцов, аэропорты с регистрацией в момент прохода рамки безопасности, оплата метро через идентификацию лица, составление и сдача бухотчета одним кликом, фиксация сделок и долей в продажах на блокчейне вместо нотариата. Для автоматизированных сервисов появится унифицированная техника, пригодная именно для шеринга и аренды. С другой стороны, эмоциональный мир потребует множества индивидуализированных решений и продуктов. Рынок персональной кастомизации и дизайна тоже вырастет. Будут монетизироваться и продукты, и посты в интернете, которые вызывают добрую улыбку. На монетизации лайков будет построен мир индивидуального маркетинга будущего, который полностью заменит форму продвижения через рекламу.

Сами электронные коммуникации станут еще больше похожими на реальные: если сейчас бумагу и экран заменяют тексты, фото и видео в интернете, то социальное общение будущего станет построено на контенте по запросу, онлайн-присутствии, доступе к зрению другого человека и возможности онлайн сопереживать вместе с ним. Полагаю, что гораздо более персональными станут и гаджеты: все очки будут иметь выход в интернет, а для коммуникаций мы сможем использовать любой удобный в данный момент экран, который возникнет перед нами в дополненной реальности. Ее совмещение с тактильными технологиями создаст полную иллюзию работы с клавиатурой смартфона или планшета.

Техника, приносящая счастье, не спишет в небытие человеческое общение и культурные ценности. Вопреки скептикам интернет и социальные сети повысили интерес к музеям и выставкам. Индивидуализация технологий расширила границы перформансов и современного искусства. Креатив стал использовать и смешивать технологии, новая техника сделала доступным профессиональный креатив: блогеры стали художниками, фотографами, операторами, режиссерами и журналистами. Создавать культурные ценности может почти каждый, но это вызвало и растущий интерес к подлинным гениям искусства как к «образцам» и евангелистам. Культура «цифровой нации» объединила в себе и внимание к таким вещам, как экология, культура производства и сервисов. В соответствии с традициями цифрового мира изобретения, идеи и креатив стало принято делать легкодоступными для всех остальных, включая бесплатный доступ в интернете. В этом смысле любые инновации в рамках ценностей технологического века становятся действительно открытыми.

Кирилл Игнатьев, футуролог, председатель совета директоров ГК «Русские инвестиции», руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего»